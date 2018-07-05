Ольга Бузова продемонстрировала свой «нищебродский» завтрак на гастролях

«Это колбаса на булке..это бутерброд с булкой!..», - возмущенно заявляет звезда, указывая на то, что на хлебе совершенно недостаточно кусочков колбасы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 5 Июл 2018 в 1:23 PDT

Несколько дней назад Ольга продемонстрировала фанатам видеоролик, на кадрах которого запечатлен ее «нищебродский» завтрак, которым знаменитости, как оказалось, не очень часто, но все-таки приходится довольствоваться во время гастролей.Бузова на собственном YouTube-канале опубликовала свежую видеозапись, в которой, по обычаю, она и рассказала о своей сегодняшней повседневной жизни. В новом выпуске Ольга продемонстрировала поклонникам, что один день провела в Рязани, где она порадовать преданных фанатов своим концертом.Добиралась из Москвы в Рязань Бузова на поезде, где ей рано утром и предоставили нищий завтрак, который в пух и прах раскритиковала знаменитость.На видеоролике Ольга Бузова показывает небольшой кусочек хлеба, на котором лежит несколько кусочков колбасы и веточка укропа.Нужно сказать, что огромнейшее количество недоброжелателей Ольги Бузовой не упустили возможности в очередной раз жестко высказаться в адрес поющей телеведущей.Одни принялись говорить, чтобы исполнительница прекращала наращивать на своем мягком месте целлюлит такими калорийными лакомствами, другие же и вовсе посоветовали звезде перестать ездить по городам со своими концертами, чтобы потом ей не приходилось довольствоваться подобными нищими завтраками.