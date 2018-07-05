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Ольга Бузова продемонстрировала свой «нищебродский» завтрак на гастролях

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящая певица Ольга Бузова поделилась с преданными поклонниками тяжелой гастрольной жизнью.

Несколько дней назад Ольга продемонстрировала фанатам видеоролик, на кадрах которого запечатлен ее «нищебродский» завтрак, которым знаменитости, как оказалось, не очень часто, но все-таки приходится довольствоваться во время гастролей.

Ольга Бузова продемонстрировала свой «нищебродский» завтрак на гастролях

Бузова на собственном YouTube-канале опубликовала свежую видеозапись, в которой, по обычаю, она и рассказала о своей сегодняшней повседневной жизни. В новом выпуске Ольга продемонстрировала поклонникам, что один день провела в Рязани, где она порадовать преданных фанатов своим концертом.

Добиралась из Москвы в Рязань Бузова на поезде, где ей рано утром и предоставили нищий завтрак, который в пух и прах раскритиковала знаменитость.

На видеоролике Ольга Бузова показывает небольшой кусочек хлеба, на котором лежит несколько кусочков колбасы и веточка укропа.

«Это колбаса на булке..это бутерброд с булкой!..», - возмущенно заявляет звезда, указывая на то, что на хлебе совершенно недостаточно кусочков колбасы.


Ольга Бузова продемонстрировала свой «нищебродский» завтрак на гастролях

Нужно сказать, что огромнейшее количество недоброжелателей Ольги Бузовой не упустили возможности в очередной раз жестко высказаться в адрес поющей телеведущей.

Одни принялись говорить, чтобы исполнительница прекращала наращивать на своем мягком месте целлюлит такими калорийными лакомствами, другие же и вовсе посоветовали звезде перестать ездить по городам со своими концертами, чтобы потом ей не приходилось довольствоваться подобными нищими завтраками.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:16
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