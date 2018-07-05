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Анна Седокова ужаснула своим внешним видом

Подписчики, после просмотра нового фото Анны Седоковой, решили, что ее пресс сделан при помощи хирурга.

Анна Седокова ужаснула своим внешним видом


Седокова обнародовала в соцсети новый снимок, на котором артистка предстала перед камерой в белом топе и в коротких джинсовых шортах. Внешний вид Анны ужаснул пользователей. Верные фанаты стали защищать свою любимицу. По их мнению, трудно добиться такой стройной фигуры после рождения троих наследников. Однако нашлись и те пользователи, которые раскритиковали певицу. Они считают, что у звезды очень «стремный» живот, который, скорей всего, сделан при помощи хирургического вмешательства. Фанаты также отметили шорты. Некоторые спросили у артистки, что «трусы уже делают из джинса».

Анна Седокова ужаснула своим внешним видом


Публикация Седоковой в течение двух часов собрала свыше 80 тысяч лайков и более 370 комментариев.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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