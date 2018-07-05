Анна Седокова ужаснула своим внешним видом

Седокова обнародовала в соцсети новый снимок, на котором артистка предстала перед камерой в белом топе и в коротких джинсовых шортах. Внешний вид Анны ужаснул пользователей. Верные фанаты стали защищать свою любимицу. По их мнению, трудно добиться такой стройной фигуры после рождения троих наследников. Однако нашлись и те пользователи, которые раскритиковали певицу. Они считают, что у звезды очень «стремный» живот, который, скорей всего, сделан при помощи хирургического вмешательства. Фанаты также отметили шорты. Некоторые спросили у артистки, что «трусы уже делают из джинса».Публикация Седоковой в течение двух часов собрала свыше 80 тысяч лайков и более 370 комментариев.