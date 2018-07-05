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Анастасию Волочкову раскритиковали за мечту быть стройной и красивой

Анастасие Волочковой в ее возрасте стоит задуматься о своих достоинствах, скрывая свои недостатки. Однако балерина делает наоборот, а именно одевает мини-трусики и мини-юбки.

Анастасию Волочкову раскритиковали за мечту быть стройной и красивой


Анастасия Волочкова постоянно радует своих фанатов и злопыхателей новыми откровенными снимками. На этот раз балерина обнародовала ретро-фото, на котором она запечатлена в белом купальнике. Публикацию, на которой она позировала перед объективом камеры на фоне скал, танцовщица подписала - «русалка». Фото Волочковой за девять часов сумело собрать более 16 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 800 комментариев.

Анастасию Волочкову раскритиковали за мечту быть стройной и красивой


Подписчики отметили, что на данном снимке Анастасия совершенно на себя не похожа. Фолловеры оставили множество комплиментов, потому что на этой публикации знаменитость с длинными волосами, скрывающие ее большие плечи. Поклонники также отметили купальник, который, по их мнению, отлично подходит звезде балета.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:15
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