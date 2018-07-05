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Робот самостоятельно учится ходить после изменения конструкции конечностей

Ученые успешно создали алгоритм, позволяющий робототехнике самостоятельно адаптироваться к условиям, требующим корректировать существующие конфигурации. Проводили испытания с привлечением робота-паука Snapbot, к конструкции которого постепенно присоединялись наборы новых конечностей, которые в дальнейшем могли отключаться. При этом, каждый раз аппарату удавалось успешно научиться пройти обучение ходьбе заново. Информация из сообщений информпортала «N+1».

Разработка ученых из Disney Research была представлена на Международной конференции по теме Вездесущих роботов. Возглавлял группу, занимающуюся разработкой алгоритма, Кацу Яманэ. Возможности техники с новыми «мозгами» позволяют адаптироваться и в дальнейшем продолжать правильные и эффективные передвижения даже в случае потери ноги или присоединения новой. Проводили испытания на модели шестиногого робота Snapbot.

Робот самостоятельно учится ходить после изменения конструкции конечностей


Так же отмечается, что возможность робототехники учиться ходить, проявляются даже тогда, когда устанавливается совершенно разная конфигурация ног. Как рассказали специалисты, результаты многочисленных экспериментов представили в итоге семьсот возможных модифицированных конфигураций. В основу разработанного алгоритма заложили принцип получения отклика, утверждающего успешность применения изменений в действии, после сигнала от внешней среды.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:00
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