Робот самостоятельно учится ходить после изменения конструкции конечностей

Разработка ученых из Disney Research была представлена на Международной конференции по теме Вездесущих роботов. Возглавлял группу, занимающуюся разработкой алгоритма, Кацу Яманэ. Возможности техники с новыми «мозгами» позволяют адаптироваться и в дальнейшем продолжать правильные и эффективные передвижения даже в случае потери ноги или присоединения новой. Проводили испытания на модели шестиногого робота Snapbot.Так же отмечается, что возможность робототехники учиться ходить, проявляются даже тогда, когда устанавливается совершенно разная конфигурация ног. Как рассказали специалисты, результаты многочисленных экспериментов представили в итоге семьсот возможных модифицированных конфигураций. В основу разработанного алгоритма заложили принцип получения отклика, утверждающего успешность применения изменений в действии, после сигнала от внешней среды.