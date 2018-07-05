Главный тренер ФК «Локомотив» рассказал о дальнейшей судьбе экс-мужа Ольги Бузовой

«Идут переговоры по нему. Он остался, не поехал на сбор. Не только он, но и Виталик Денисов и Неманья Пейчинович. Они ведут переговоры», — объяснил наставник клуба.

Пользователи Сети уже давно обсуждают карьеру экс-супруга Ольги Бузовой. Многие поклонники Тарасова считают, что он стал играть хуже после развода с ведущей «Дома-2». К тому же Дмитрий уже не считается молодым по меркам большого спорта, а значит спрос на него не будет высоким.Впрочем, фанаты «железнодорожников», где Тарасов играет последние восемь лет, уверены, что контракт с футболистом все-таки будет продлен. Вот только несколько дней назад контракт Дмитрия с «Локо» истек, а новых предложений так и не поступило.В Сети тут же забили тревогу, так как скоро в семье Дмитрия Тарасова планируется пополнение. На днях представители портала Sports.ru связались с главным тренером ФК «Локомотив» Юрием Семиным, чтобы поподробнее узнать о будущей судьбе Дмитрия.Он рассказал, что президент клуба в скором времени должен решить, нужен ли ему Тарасов, так как скоро команде предстоит начать подготовку к новому сезону РФПЛ.Фанаты предположили, что Дмитрий просто не соглашается на снижение зарплаты, которое клуб ему предложил, а «Локо» в свою очередь не хочет платить столь возрастному игроку такую же большую сумму.