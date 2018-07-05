Нейросеть составляет смешные названия для товаров на AliExpress
Появилась информация про автора, который составляет смешные наименования товаров, выставленных на площадках AliExpress для продажи. Торгующие на китайских онлайн-площадках достаточно крупные бренды, теперь могут серьезно экономить на копирайтинге.
Подразделением торгового гиганта Китая Alibaba, под название Alimama, сообщается про начало использования нейросети, которая может создавать как названия, так и отдельные описания товаров. Функционирует искусственный интеллект на AliExpress, Taobao, а так же Tmall. Возможности нейросети-копирайтера позволяют ее подключение продавцами площадок, для использования при разработке карточек товаров. В данном случае можно не придумывать замысловатые описания нового продукта, а доверить это искусственному интеллекту, предоставив ссылки на похожий товар. Последний будет использован как основа при разработке уникальной карточки.
У продавца будет возможность выбрать лучший вариант описания. Здесь возможно составление рекламного, универсального, шуточного или дружественного по характеру контента. Системой успешно пройден тест Тьюринга, причем создаются до 20 тысяч строк текста в секунду.
Как рассказал сотрудник компании Espri, торгующей на площадках компании Alibaba, получается, что ИИ возьмет на себя решение большинства вопросов копирайтинга. Данным инструментом будут разгружено большинство наших сотрудников.