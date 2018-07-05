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Нейросеть составляет смешные названия для товаров на AliExpress

Появилась информация про автора, который составляет смешные наименования товаров, выставленных на площадках AliExpress для продажи. Торгующие на китайских онлайн-площадках достаточно крупные бренды, теперь могут серьезно экономить на копирайтинге.

Нейросеть составляет смешные названия для товаров на AliExpress


Подразделением торгового гиганта Китая Alibaba, под название Alimama, сообщается про начало использования нейросети, которая может создавать как названия, так и отдельные описания товаров. Функционирует искусственный интеллект на AliExpress, Taobao, а так же Tmall. Возможности нейросети-копирайтера позволяют ее подключение продавцами площадок, для использования при разработке карточек товаров. В данном случае можно не придумывать замысловатые описания нового продукта, а доверить это искусственному интеллекту, предоставив ссылки на похожий товар. Последний будет использован как основа при разработке уникальной карточки.

У продавца будет возможность выбрать лучший вариант описания. Здесь возможно составление рекламного, универсального, шуточного или дружественного по характеру контента. Системой успешно пройден тест Тьюринга, причем создаются до 20 тысяч строк текста в секунду.

Как рассказал сотрудник компании Espri, торгующей на площадках компании Alibaba, получается, что ИИ возьмет на себя решение большинства вопросов копирайтинга. Данным инструментом будут разгружено большинство наших сотрудников.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:30
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