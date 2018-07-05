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Карина Мишулина перед зданием суда устроила потасовку

Карина Мишулина устроила драку перед зданием суда. Девушка ударила по лицу журналиста, которого взял за горло её муж Иван Коробов. Небольшая потасовка возникла возле здания суда, когда корреспондент перегородил дорогу артистке и её мужу, чтобы взять эксклюзивное интервью.

Карина Мишулина перед зданием суда устроила потасовку


Недавно Мишулина обратилась в суд, чтобы запретить внебрачному сыну её отца тиражировать фотографии с ним. Иван Коробов взял любопытного журналиста за горло и, угрожая, попросил его оставить его жену в покое, при этом, чтобы больше никогда не беспокоил её своим присутствием. Карина Мишулина увидела, что действия супруга попали на камеры СМИ, стала оттаскивать своего мужа, чтобы он избежал неприятностей, так как судебный пристав в тот момент начал вмешиваться в драку.

Карина Мишулина перед зданием суда устроила потасовку


В итоге артистка не сумела добиться запрет на использование фотографии внебрачным сыном Мишулина, на которой актёр изображен в костюме Карлсона.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:45
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