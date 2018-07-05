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Илья Яббаров и Алена Савкина расстались

Эпатажная парочка прославленной телестройки «Дом-2» Алены Савкиной и Ильи Яббарова распалась.

Несколько дней назад буквально все социальные сети облетела новость о том, что Илья и Алена решили разойтись. По слухам причиной разрыва отношений стали неоднократные измены Яббарова, которые Савкина, находясь в положении, отказалась принимать и прощать.

Илья Яббаров и Алена Савкина расстались

В Интернете есть информация, что 32-летний мужчина имел интимные отношения вне Периметра с бывшей участницей скандально-известного реалити-шоу. Оказывается, что именно эта девушка и «слила» в Сеть ее переписку с Ильей.

Как говорится в социальных сетях, именно шокирующая новость о том, что Яббаров изменяет Савкиной и стала причиной того, что беременная девушка попала в больницу.

Ни для кого не является секретом, что Алена на данный момент очень сильно мучается от токсикоза, поэтому вполне понятным является тот факт, что после предательства своего возлюбленного длинноволосую красавицу в срочном порядке доставили в клинику. Нервный срыв окончательно подкосил здоровье беременной девушки.

Илья Яббаров и Алена Савкина расстались

Нужно сказать, что многие телезрители были уверены, что информация о расставании Яббарова и Савкиной является ничем иным, как очередными сплетнями, в которые не стоит верить. Как бы то ни было, но считанные часы назад ведущая проекта «Дом-2» подтвердила сообщение о том, что парочка разошлась.

На сегодняшний день очень сложно сказать, сойдутся ли Алена и Илья в дальнейшем или же во взаимоотношениях пары поставленная точка. Тем не менее, преданные поклонники Яббарова и Савкиной верят в то, что молодые люди снова будут вместе, ведь совсем скоро на свет появится их общий малыш.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:15
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