Илья Яббаров и Алена Савкина расстались

Несколько дней назад буквально все социальные сети облетела новость о том, что Илья и Алена решили разойтись. По слухам причиной разрыва отношений стали неоднократные измены Яббарова, которые Савкина, находясь в положении, отказалась принимать и прощать.В Интернете есть информация, что 32-летний мужчина имел интимные отношения вне Периметра с бывшей участницей скандально-известного реалити-шоу. Оказывается, что именно эта девушка и «слила» в Сеть ее переписку с Ильей.Как говорится в социальных сетях, именно шокирующая новость о том, что Яббаров изменяет Савкиной и стала причиной того, что беременная девушка попала в больницу.Ни для кого не является секретом, что Алена на данный момент очень сильно мучается от токсикоза, поэтому вполне понятным является тот факт, что после предательства своего возлюбленного длинноволосую красавицу в срочном порядке доставили в клинику. Нервный срыв окончательно подкосил здоровье беременной девушки.Нужно сказать, что многие телезрители были уверены, что информация о расставании Яббарова и Савкиной является ничем иным, как очередными сплетнями, в которые не стоит верить. Как бы то ни было, но считанные часы назад ведущая проекта «Дом-2» подтвердила сообщение о том, что парочка разошлась.На сегодняшний день очень сложно сказать, сойдутся ли Алена и Илья в дальнейшем или же во взаимоотношениях пары поставленная точка. Тем не менее, преданные поклонники Яббарова и Савкиной верят в то, что молодые люди снова будут вместе, ведь совсем скоро на свет появится их общий малыш.