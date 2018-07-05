АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.71 USD 63.23
Курс валют на 05.07.2018

Уфологи в прямом эфире NASA зафиксировали четыре НЛО

Уфологи со станции МКС в прямом эфире NASA зафиксировали четыре движущихся НЛО. Объекты в отличие от небесных облаков отражали солнечный свет, будто бы состояли из металла либо другого плотного материала.

Уфологи в прямом эфире NASA зафиксировали четыре НЛО


Один из уфологов, наблюдавших за трансляцией космического агентства NASA, заметил четыре белых точки, похожих на маленькие облака, плывшие достаточно медленно друг за другом. Прямой эфир потом на несколько минут прервался, а также снова начался. Круглой формы объекты странно отражали солнечные лучи, как бы являясь кораблями пришельцев.

По мнению уфологов, на земной орбите определённо курсируют данные шаттлы. При этом в NASA знают об этом, хотя скрывают от людей важные данные. Между тем представители агентства абсолютно никак не прокомментировали такие догадки уфологов. Однако до этого все объяснения сотрудников NASA в отношении "инопланетных находок" сводились в итоге к богатому воображению, а также возможным оптическим иллюзиям.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Карина Мишулина перед зданием суда устроила
Уфологи в прямом эфире NASA зафиксировали четыре
Ученые определили у мужчины большую склонность к
Пышнотелая модель plus-size Эшли Грэм показала
Валерия Фрост раскритиковала экс-участников
Маргариту Овсянникову раскритиковали за
Названы способы повышения мощности любого авто
Юлия Началова поведала о причинах запущенной
Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец
Шепелев ужаснулся образу жизни погибшего депутата
Самым полезным продуктом для гипертоников
Екатерина Вилкова продемонстрировала голое тело
Анджелина Джоли хочет вернуть Брэда Питта
Уфологи полагают, что в океан упал осколок
Главный тренер ФК «Локомотив» рассказал о
Ольга Бузова продемонстрировала свой
Ирина Шейк показала откровенное фото на столе
Илья Яббаров и Алена Савкина расстались
Сверхгигант Млечного Пути Эта Киля оказался
Радимов оценил шансы сборной России по футболу в
По словам Ирины Пинчук, сердце Романа Гриценко
Роман Капаклы заявил, что сделает из 18-летнего
Экс-бойфренд погибшей участницы «Дом-2» не может
Инженеры MIT создали модель дешевых ножных
Ученые: Самые хитрые охотники - удавы
Во время полной анестезии человек частично
Ученые нашли спопоб «воскрешения» вымершего вида
Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву в
Астрономы определили похожие свойства для пушинки
Фотографии превращаются в наброски с помощью
Просмотреть все новости