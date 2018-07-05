Уфологи в прямом эфире NASA зафиксировали четыре НЛО
Уфологи со станции МКС в прямом эфире NASA зафиксировали четыре движущихся НЛО. Объекты в отличие от небесных облаков отражали солнечный свет, будто бы состояли из металла либо другого плотного материала.
Один из уфологов, наблюдавших за трансляцией космического агентства NASA, заметил четыре белых точки, похожих на маленькие облака, плывшие достаточно медленно друг за другом. Прямой эфир потом на несколько минут прервался, а также снова начался. Круглой формы объекты странно отражали солнечные лучи, как бы являясь кораблями пришельцев.
По мнению уфологов, на земной орбите определённо курсируют данные шаттлы. При этом в NASA знают об этом, хотя скрывают от людей важные данные. Между тем представители агентства абсолютно никак не прокомментировали такие догадки уфологов. Однако до этого все объяснения сотрудников NASA в отношении "инопланетных находок" сводились в итоге к богатому воображению, а также возможным оптическим иллюзиям.