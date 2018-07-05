Уфологи в прямом эфире NASA зафиксировали четыре НЛО

Один из уфологов, наблюдавших за трансляцией космического агентства NASA, заметил четыре белых точки, похожих на маленькие облака, плывшие достаточно медленно друг за другом. Прямой эфир потом на несколько минут прервался, а также снова начался. Круглой формы объекты странно отражали солнечные лучи, как бы являясь кораблями пришельцев.По мнению уфологов, на земной орбите определённо курсируют данные шаттлы. При этом в NASA знают об этом, хотя скрывают от людей важные данные. Между тем представители агентства абсолютно никак не прокомментировали такие догадки уфологов. Однако до этого все объяснения сотрудников NASA в отношении "инопланетных находок" сводились в итоге к богатому воображению, а также возможным оптическим иллюзиям.