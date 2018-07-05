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Пышнотелая модель plus-size Эшли Грэм показала полуголую грудь на фото с примерочной

Модель Эшли Грэм в Instagram опубликовала очередную фотографию, которою она сделала в примерочной одного из магазинов. Снимок получился достаточно пикантным, так как на нём модель plus-size запечатлела себя перед зеркалом, прикрывая свою полуголую грудь.

Пышнотелая модель plus-size Эшли Грэм показала полуголую грудь на фото с примерочной


Эшли Грэм выложила фотографию, на которой она стоит в примерочной, а вокруг неё висят корсеты и платья. Модель решила обновить свой гардероб, отправившись на шопинг. Во время примерки наряда она решила сделать снимок перед зеркалом, прикрывая рукой свою пышную грудь, в которой одновременно держит нижнее бельё бежевого цвета.

Подписчики Эшли Грэм отметили, что на фотографии модель запечатлена практически без макияжа. Также в комментариях фанаты модели восхищались её стремлением выходить на подиум, несмотря на присутствие лишних килограммов. Эшли Грэм называют одной из самых привлекательных и красивых манекенщиц из категории plus-size.

Пышнотелая модель plus-size Эшли Грэм показала полуголую грудь на фото с примерочной
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:00
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