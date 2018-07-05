Пышнотелая модель plus-size Эшли Грэм показала полуголую грудь на фото с примерочной

Эшли Грэм выложила фотографию, на которой она стоит в примерочной, а вокруг неё висят корсеты и платья. Модель решила обновить свой гардероб, отправившись на шопинг. Во время примерки наряда она решила сделать снимок перед зеркалом, прикрывая рукой свою пышную грудь, в которой одновременно держит нижнее бельё бежевого цвета.Подписчики Эшли Грэм отметили, что на фотографии модель запечатлена практически без макияжа. Также в комментариях фанаты модели восхищались её стремлением выходить на подиум, несмотря на присутствие лишних килограммов. Эшли Грэм называют одной из самых привлекательных и красивых манекенщиц из категории plus-size.