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Роман Капаклы заявил, что сделает из 18-летнего Никиты Турчина знатного качка

Эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы решил выступить в роли персонального тренера и диетолога для 18-летнего экстрасенса Никиты Турчина.

Несколько дней назад Роман опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, на которой он запечатлен в компании самого юного участника прославленной телестройки.

Роман Капаклы заявил, что сделает из 18-летнего Никиты Турчина знатного качка

Под снимком Капаклы оставил интересный и неожиданный пост, в котором заявил, что готов с огромнейшим удовольствием представить своим поклонникам нового героя его спортивного блога – Никиту Турчина. Брюнет добавил, что «юному чародею» предстоит пройти огонь и воду для того, чтобы достичь тех результатов, которые на сегодняшний день он лично демонстрирует всей стране.

«..Обещаю гонять его как пасхального кролика, и превратить его жизнь на островах в «Рай»!»..», - заявляет Роман в личном микроблоге.

На данный момент Капаклы рассказывает своим поклонникам, что намерен сделать все возможное и невозможное для того, чтобы Турчин отказался от сладкого. Стоит подчеркнуть, что Никита не единожды заявлял о том, что именно сладкое является для него очень большой слабостью.

Роман Капаклы заявил, что сделает из 18-летнего Никиты Турчина знатного качка

Как бы то ни было, но, по словам Романа, отказ от сладостей и есть как раз тем огромным шагом на встречу яркой, спортивной и здоровой жизни. Также Капаклы намерен посадить Турчина на жесткую диету, которая и поможет юному чародею добиться в дальнейшем невероятных результатов.

«..Теперь в его меню только правильные и полезные продукты питания!», - написал Роман Капаклы у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:31
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