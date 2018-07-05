Названы способы повышения мощности любого авто без затрат

Для обеспечения нормальной работы мотора, воздух, который поступает должен быть холодным, чистым, сухим. Для этого воздушный фильтр должен иметь увеличенную пропускную способность. В случае воздухозаборника, на многих авто старого типа забор воздуха осуществляется из-под капота. Данная опция полезна зимой. Летом она ведёт к падению мощности, перегреву. Следует к входу воздушного фильтра прикрепить гофрированную трубу. Производители, заботясь про экологию, порой «душат» моторы. Так в выхлопной системе новых современных агрегатов имеется каталитический нейтрализатор – фильтр, благодаря которому проходит поток отработавших газов, который тормозится. Мощность при этом падает. Для решения данной проблемы, следует достать из корпуса катализатора соты фильтрующего материала.Очередным способом снижения вредных выбросов авто является налаженная система по рециркуляции отработавших газов. В данном случае в клапан поступают выхлопные газы. Это влияет на наполнение в цилиндрах, приводя к падению мощности. Производитель без установки системы не достигает экологических норм. Для решения данной проблемы следует заглушить клапан.