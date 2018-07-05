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По словам Ирины Пинчук, сердце Романа Гриценко занято Ольгой Бузовой

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук рассказала, почему не может быть с Романом Гриценко.

По словам Ирины Пинчук, сердце Романа Гриценко занято Ольгой Бузовой

Как рассказала девушка, как только она появилась на Поляне, между ней и Гриценко возникло некое напряжение во взаимоотношениях. Не было той легкости, которая была за периметром.

В дальнейшем, как рассказала Ирина, Роман увидел ревность в лице Ольги Бузовой, после чего начал отдаляться от вновь прибывшей участницы «Дома-2». Затем Гриценко признался, что считает Ирину идеальной жизненной спутницей, перечислив множество положительных качеств, однако его сердце занято Бузовой.

«Это точка! В данную секунду я хочу сказать, что это действительно конец, и я не буду с ним. Меня отвернуло. Во-первых, он не был честен. А во-вторых, что-то он слишком чувствует себя здесь королем», - сообщила Пинчук.

Девушка также добавила, что ей не нравятся такие самовлюбленные парни. Если он и является «легендой», то лишь на проекте, а за периметром он будет просто «бывшим участником телестройки», отметила Ирина.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:32
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