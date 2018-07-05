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Юлия Началова поведала о причинах запущенной подагры

Юлия Началова уже несколько лет страдает от заболевания, при этом вынуждена скрывать от посторонних взглядов свои руки.

Юлия Началова поведала о причинах запущенной подагры


Несколько лет Юлия Началова скрывала от поклонников и СМИ наличие серьезного недуга. Со временем серьезные проблемы касательно здоровья стало просто невозможно держать в тайне, потому что изменения стали очевидны. Артистка рассказала, что около пяти лет назад у нее обнаружили подагру. Певица из-за неэстетичного вида рук чувствует дискомфорт, так как она публичная личность. Началова рассказала, что с ее напряженным графиком она не дожидалась полного восстановления здоровья, что послужило причиной развития заболевания.

Юлия Началова поведала о причинах запущенной подагры


Стоит отметить, что избранником Юлии является судья Вячеслав. Артистка призналась, что мужчина далек от спорта и это ей нравится, так как ранее у певицы были отношения с футболистом Алдониным и хоккеистом Фроловым. Юлия в возлюбленном высоко ценит целеустремленность, но далеко идущих планов она пока не строит.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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