Юлия Началова поведала о причинах запущенной подагры

Несколько лет Юлия Началова скрывала от поклонников и СМИ наличие серьезного недуга. Со временем серьезные проблемы касательно здоровья стало просто невозможно держать в тайне, потому что изменения стали очевидны. Артистка рассказала, что около пяти лет назад у нее обнаружили подагру. Певица из-за неэстетичного вида рук чувствует дискомфорт, так как она публичная личность. Началова рассказала, что с ее напряженным графиком она не дожидалась полного восстановления здоровья, что послужило причиной развития заболевания.Стоит отметить, что избранником Юлии является судья Вячеслав. Артистка призналась, что мужчина далек от спорта и это ей нравится, так как ранее у певицы были отношения с футболистом Алдониным и хоккеистом Фроловым. Юлия в возлюбленном высоко ценит целеустремленность, но далеко идущих планов она пока не строит.