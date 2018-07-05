Экс-бойфренд погибшей участницы «Дом-2» не может смириться с ее смертью
Как стало известно 4 июля, участница телестройки «Дом-2» Полина Лобанова была найдена мертвой в собственной ванной.
О трагедии сообщила сестра погибшей Василиса, и в Сети тут же появились комментарии к этому скорбному событию.
Свое отношение к бывшей возлюбленной выразил экс-бойфренд Полины, Ярослав Чертков, который до сих пор не может прийти в себя после вершившегося.
«Я все еще не могу прийти в себя. Не представляю, что могло сподвигнуть ее на такой поступок. Она ведь просто отдыхала», - заявил Чертков.
Наряду с этим он отметил, что говорить о смерти Лобановой бесполезно и добавил, что был знаком с обеими сестрами и знал, что девушки воспитывались без родителей.
Примечательно, что партнер Полины Лобановой по «Дом-2» Дмитрий Талыбов предполагает, что 20-летняя девушка могла уйти из жизни в результате передозировки запрещенных препаратов.
О трагедии сообщила сестра погибшей Василиса, и в Сети тут же появились комментарии к этому скорбному событию.
Свое отношение к бывшей возлюбленной выразил экс-бойфренд Полины, Ярослав Чертков, который до сих пор не может прийти в себя после вершившегося.
«Я все еще не могу прийти в себя. Не представляю, что могло сподвигнуть ее на такой поступок. Она ведь просто отдыхала», - заявил Чертков.
Наряду с этим он отметил, что говорить о смерти Лобановой бесполезно и добавил, что был знаком с обеими сестрами и знал, что девушки воспитывались без родителей.
Примечательно, что партнер Полины Лобановой по «Дом-2» Дмитрий Талыбов предполагает, что 20-летняя девушка могла уйти из жизни в результате передозировки запрещенных препаратов.