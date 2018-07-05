АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.71 USD 63.23
Курс валют на 05.07.2018

Экс-бойфренд погибшей участницы «Дом-2» не может смириться с ее смертью

Как стало известно 4 июля, участница телестройки «Дом-2» Полина Лобанова была найдена мертвой в собственной ванной.

О трагедии сообщила сестра погибшей Василиса, и в Сети тут же появились комментарии к этому скорбному событию.

Экс-бойфренд погибшей участницы «Дом-2» не может смириться с ее смертью

Свое отношение к бывшей возлюбленной выразил экс-бойфренд Полины, Ярослав Чертков, который до сих пор не может прийти в себя после вершившегося.

«Я все еще не могу прийти в себя. Не представляю, что могло сподвигнуть ее на такой поступок. Она ведь просто отдыхала», - заявил Чертков.

Экс-бойфренд погибшей участницы «Дом-2» не может смириться с ее смертью

Наряду с этим он отметил, что говорить о смерти Лобановой бесполезно и добавил, что был знаком с обеими сестрами и знал, что девушки воспитывались без родителей.

Примечательно, что партнер Полины Лобановой по «Дом-2» Дмитрий Талыбов предполагает, что 20-летняя девушка могла уйти из жизни в результате передозировки запрещенных препаратов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сверхгигант Млечного Пути Эта Киля оказался
Радимов оценил шансы сборной России по футболу в
По словам Ирины Пинчук, сердце Романа Гриценко
Роман Капаклы заявил, что сделает из 18-летнего
Экс-бойфренд погибшей участницы «Дом-2» не может
Инженеры MIT создали модель дешевых ножных
Ученые: Самые хитрые охотники - удавы
Во время полной анестезии человек частично
Ученые нашли спопоб «воскрешения» вымершего вида
Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву в
Астрономы определили похожие свойства для пушинки
Фотографии превращаются в наброски с помощью
Никита Турчин предсказал Александру Гобозову
Супруга умершего Олега Яковлева требует признать
Пользователи заподозрили Ольгу Рапунцель во
Канчельскис о вылете Месси и Роналду с ЧМ-2018:
Фигуру Ольги Бузовой сравнили с
Зрители «Дома-2» уверены, что руководство проекта
Экс-участница «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Ольгу Бузову раскритиковали за фото в «детском
Новые требования ФСБ к маркировке лекарств
Алла Пугачева не придёт к Александру Домогарову
Роман Гриценко устроил драку в эфире из-за Ольги
Опрос: 75% россиян считают, что качество знаний
Александра Черно снова устроила истерику на
Маша Кохно простила Андрею Штриху его измену
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за
Телезрители «Дома-2» уверены, что шоу «Бузова
Загоревшая Елена Захарова в платье «клумбы»
Швейцарские ученые определили дейсвующий способ
Просмотреть все новости