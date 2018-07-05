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Шепелев ужаснулся образу жизни погибшего депутата Дениса Вороненкова

В студию шоу «На самом деле» пришла сестра убитого депутата. Ирина заявила, что смерть брата это убийство.

Шепелев ужаснулся образу жизни погибшего депутата Дениса Вороненкова


По словам Ирины Вороненковой, многие утверждают, что на самом деле Вороненков жив, а его убийство – это выступление на публику. Женщина говорит, что ее брат мертв, а если надо будет что-то доказывать, она даст согласие на тест ДНК и эксгумацию. По ее предположениям, Денис был связан с криминальным миром и коррупцией, так как такие миллионы заработать честным трудом невозможно. Ирина подметила, что брат всегда все делал рады выгоды, при этом она работала в его доме уборщицей и садовником. Вороненков купил сестре на юге Москвы однокомнатную квартиру, но после его смерти она проживала в его доме. После рассказа Ирины, Дмитрий Шепелев заявил, что образу жизни погибшего депутата в Киеве позавидовать нельзя.

Шепелев ужаснулся образу жизни погибшего депутата Дениса Вороненкова


Сейчас за его наследство идет настоящая война. Ирина настаивает, что не собирается в ней участвовать. Однако ей кажется странным, что Мария Максакова, супруга депутата, пригласила в гости его дочку от первого брака, хоть ранее они конфликтовали.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:15
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