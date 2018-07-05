Шепелев ужаснулся образу жизни погибшего депутата Дениса Вороненкова

По словам Ирины Вороненковой, многие утверждают, что на самом деле Вороненков жив, а его убийство – это выступление на публику. Женщина говорит, что ее брат мертв, а если надо будет что-то доказывать, она даст согласие на тест ДНК и эксгумацию. По ее предположениям, Денис был связан с криминальным миром и коррупцией, так как такие миллионы заработать честным трудом невозможно. Ирина подметила, что брат всегда все делал рады выгоды, при этом она работала в его доме уборщицей и садовником. Вороненков купил сестре на юге Москвы однокомнатную квартиру, но после его смерти она проживала в его доме. После рассказа Ирины, Дмитрий Шепелев заявил, что образу жизни погибшего депутата в Киеве позавидовать нельзя.Сейчас за его наследство идет настоящая война. Ирина настаивает, что не собирается в ней участвовать. Однако ей кажется странным, что Мария Максакова, супруга депутата, пригласила в гости его дочку от первого брака, хоть ранее они конфликтовали.