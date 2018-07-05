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Анджелина Джоли хочет вернуть Брэда Питта

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, после поражения в битве касательно опеки над детьми, с ужасом приняла решение отказаться от развода, а также вернуть экс-супруга Брэда Питта.

Анджелина Джоли хочет вернуть Брэда Питта


Американские СМИ сообщают, что сорокатрехлетняя Анджелина Джоли прекратила бракоразводный процесс и хочет вернуть своего супруга Брэда Питта. В данное время актриса планирует с помощью адвокатов наладить отношения со своим мужем. По информации инсайдеров, Джоли делает все возможное для того, чтобы исправить натянутые взаимоотношения с Брэдом и опять стать семьей.

Анджелина Джоли хочет вернуть Брэда Питта


Однако, по словам друзей Питта, этого никогда не случится. Инсайдер актера говорит, что когда Анджелина ушла, Брэд был опустошен и сейчас не хочет иметь с ней ничего общего, настолько насколько это возможно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
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