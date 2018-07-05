Ирина Шейк показала откровенное фото на столе между полуобнаженными мужчинами

На опубликованной фотографии Ирина Шейк запечатлена в стильном наряде с обнажёнными бёдрами, при этом на ней надеты высокие сапоги и белая майка. Звезда позирует перед камерами между полуобнажёнными мужчинами, играющими в настольный теннис. В описании к снимку Ирина Шейк написала о «чёртовом счастливчике», указывая ссылки на другие аккаунты. Данную фотографию за короткое время оценили более 200 тысяч подписчиков.Многочисленные поклонники Ирины Шейк в комментариях выразили своё восхищение, похвалив её за успешную работу и высоко оценив композицию, опубликованной фотографии. Некоторые подписчики отметили, что модель представила новую технику в игре настольного тенниса, а кое-кто на этом снимке перепутал Ирину Шейк с американской певицей Мадонной.