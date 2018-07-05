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Ирина Шейк показала откровенное фото на столе между полуобнаженными мужчинами

Ирина Шейк выложила в Instagram откровенную фотографию, на которой она позирует лёжа на столе. При этом её окружают полуобнажённые мужчины, играющие в теннис.

Ирина Шейк показала откровенное фото на столе между полуобнаженными мужчинами


На опубликованной фотографии Ирина Шейк запечатлена в стильном наряде с обнажёнными бёдрами, при этом на ней надеты высокие сапоги и белая майка. Звезда позирует перед камерами между полуобнажёнными мужчинами, играющими в настольный теннис. В описании к снимку Ирина Шейк написала о «чёртовом счастливчике», указывая ссылки на другие аккаунты. Данную фотографию за короткое время оценили более 200 тысяч подписчиков.

Многочисленные поклонники Ирины Шейк в комментариях выразили своё восхищение, похвалив её за успешную работу и высоко оценив композицию, опубликованной фотографии. Некоторые подписчики отметили, что модель представила новую технику в игре настольного тенниса, а кое-кто на этом снимке перепутал Ирину Шейк с американской певицей Мадонной.

Ирина Шейк показала откровенное фото на столе между полуобнаженными мужчинами
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:15
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