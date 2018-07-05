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Сверхгигант Млечного Пути Эта Киля оказался огромным «лучеметом»

Одна из самых больших звезд Млечного Пути генерирует огромное количество космических лучей. По словам специалистов Центра космических полетов НАСА, давление внутри Эты Киля настолько велико, что во время периодов высокой активности звездное вещество «пробивает» внешний покров и уносится в открытый космос.

Ранее считалось, что космические лучи — поток ядер атомов и элементарных частиц, движущийся с околосветовой скоростью, создается после взрыва Сверхновых или распада частиц темной материи.

Сверхгигант Млечного Пути Эта Киля оказался огромным «лучеметом»


Оказалось, что в условиях экстремальной среды, образующейся вокруг Сверхгигантов, частицы материи, заряженные колоссальным количеством энергии, способны формировать аналогичные космические лучи.

Исследования, проводившиеся с помощью рентгеновского телескопа NuSTAR и установок XMM-Newton и «Ферми», показали, что мантия Эты Киля генерирует крайне жесткое космическое излучение, природу которого невозможно было объяснить.

Но через некоторое время выяснилось, что вещество, пробивавшееся сквозь внешнюю оболочку Эты Киля, могло взаимодействовать с остатками предыдущих выбросов. Исследователь Кенджи Хамагути отметил, что вырывавшееся вещество разогревало и ускоряло ранее выброшенные частицы до околосветовых скоростей, создавая тем самым космические лучи.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 14:00
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