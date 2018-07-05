Сверхгигант Млечного Пути Эта Киля оказался огромным «лучеметом»

Ранее считалось, что космические лучи — поток ядер атомов и элементарных частиц, движущийся с околосветовой скоростью, создается после взрыва Сверхновых или распада частиц темной материи.Оказалось, что в условиях экстремальной среды, образующейся вокруг Сверхгигантов, частицы материи, заряженные колоссальным количеством энергии, способны формировать аналогичные космические лучи.Исследования, проводившиеся с помощью рентгеновского телескопа NuSTAR и установок XMM-Newton и «Ферми», показали, что мантия Эты Киля генерирует крайне жесткое космическое излучение, природу которого невозможно было объяснить.Но через некоторое время выяснилось, что вещество, пробивавшееся сквозь внешнюю оболочку Эты Киля, могло взаимодействовать с остатками предыдущих выбросов. Исследователь Кенджи Хамагути отметил, что вырывавшееся вещество разогревало и ускоряло ранее выброшенные частицы до околосветовых скоростей, создавая тем самым космические лучи.