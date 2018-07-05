Никита Турчин предсказал Александру Гобозову появление в его жизни еще одной женщины

Публикация от Aliana Ustinenko 💎 (@aliana1001) 28 Июн 2018 в 10:30 PDT

Ни для кого из преданных фанатов скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» не является секретом то, что телеведущие проекта не заставляют 18-летнего Никиту Турчина строить на проекте любовь. Именно поэтому молодой человек вовсю наслаждается отдыхом на Сейшельских островах, где, конечно же, не забывает и о своем хобби.Не так давно Роман Капаклы взял себе за цель – сделать из Никиты знатного привлекательного качка. Только вот сам Турчин вовсю продолжает отбиваться от «приставучего» брюнета, заявляя, что чувствует себя со своим сегодняшний внешним видом более чем уверенно.Как бы то ни было, но время от времени Никите удается делать предсказания некоторым коллегам по телепроекту и даже выполнять различные магические обряды. И вот на днях молодой человек сделал интригующее предсказание будущего для семейства Алианы и Александра Гобозовых.Нужно сказать, что до сих пор многие зрители реалити верят и надеяться на то, что семейство, в конечном итоге, не только снова сойдется, но и даже останется на проекте для повышения его рейтинга.Правда, по словам Никиты, Александру и Алиане предстоит пройти к своему воссоединению очень много испытаний. Молодой человек заявил, что после того, как девушка улетит в Москву, ее еще законный «муженек» вернется к бывшей девушке - Ольге Жариковой, что по факту уже и произошло.Тем не менее, по предсказаниям Никиты, скоро в жизни Гобозова появится еще одна интересная женщина, которая возжелает завладеть сердцем уже немолодого Александра. Турчин даже намекнул на то, что этой женщиной может оказаться Анастасия Толстихина.