Пользователи заподозрили Ольгу Рапунцель во второй беременности
Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель остается интересной для многих поклонников телестройки, которые внимательно следят за ее судьбой.
Как только в Instagram Григорьевской появился снимок молодой мамы в свободном платье, фолловеры тут же заподозрили ее во второй беременности.
Фанаты сразу же начали поздравлять супругу Дмитрия Дмитренко с будущим прибавлением.
Однако сама Ольга Рапунцель пока не стала комментировать догадки подписчиков.
Хейтеры с присущим им сарказмом отметили, что некая округлость живота может быть последствиями первых родов, от которых еще не оправилась Рапа.
Напомним, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко впервые стали родителями 1 апреля 2018 года, когда у них родилась дочка.
Как только в Instagram Григорьевской появился снимок молодой мамы в свободном платье, фолловеры тут же заподозрили ее во второй беременности.
Фанаты сразу же начали поздравлять супругу Дмитрия Дмитренко с будущим прибавлением.
Однако сама Ольга Рапунцель пока не стала комментировать догадки подписчиков.
Хейтеры с присущим им сарказмом отметили, что некая округлость живота может быть последствиями первых родов, от которых еще не оправилась Рапа.
Напомним, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко впервые стали родителями 1 апреля 2018 года, когда у них родилась дочка.