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Пользователи заподозрили Ольгу Рапунцель во второй беременности

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель остается интересной для многих поклонников телестройки, которые внимательно следят за ее судьбой.

Как только в Instagram Григорьевской появился снимок молодой мамы в свободном платье, фолловеры тут же заподозрили ее во второй беременности.

Пользователи заподозрили Ольгу Рапунцель во второй беременности

Фанаты сразу же начали поздравлять супругу Дмитрия Дмитренко с будущим прибавлением.

Однако сама Ольга Рапунцель пока не стала комментировать догадки подписчиков.

Пользователи заподозрили Ольгу Рапунцель во второй беременности

Хейтеры с присущим им сарказмом отметили, что некая округлость живота может быть последствиями первых родов, от которых еще не оправилась Рапа.

Напомним, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко впервые стали родителями 1 апреля 2018 года, когда у них родилась дочка.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:36
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