Пользователи заподозрили Ольгу Рапунцель во второй беременности

Как только в Instagram Григорьевской появился снимок молодой мамы в свободном платье, фолловеры тут же заподозрили ее во второй беременности.Фанаты сразу же начали поздравлять супругу Дмитрия Дмитренко с будущим прибавлением.Однако сама Ольга Рапунцель пока не стала комментировать догадки подписчиков.Хейтеры с присущим им сарказмом отметили, что некая округлость живота может быть последствиями первых родов, от которых еще не оправилась Рапа.Напомним, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко впервые стали родителями 1 апреля 2018 года, когда у них родилась дочка.