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Зрители «Дома-2» уверены, что руководство проекта обманывает гостей ток-шоу

Близкая подруга бывшей участницы прославленной телестройки «Дом-2» Алианы Гобозовой (Устиненко), которую не так давно пригласили на ток-шоу «Остров любви», обвинила продюсеров реалити-шоу в обмане.

Эффектная брюнетка Ирэн пожаловалась пользователям социальной сети Инстаграм на руководство телепроекта «Дом-2». Дело в том, что девушку пригласила стать гостем одного из ток-шоу, на котором она планировала рассказать всю правду об отношениях Алианы и Александра Гобозова вне Периметра.

Зрители «Дома-2» уверены, что руководство проекта обманывает гостей ток-шоу

Как бы то ни было, но сценарий программы оказался совсем другим, что и стало причиной того, что Ирэн ушла домой опозоренной на всю страну. Вдобавок, близкая подруга Алианы до сих пор не может помириться с девушкой, так как рассказала некоторые подробности измен Александра.

На сегодняшний день огромнейшее количество телезрителей проекта «Дома-2» принялись задаваться довольно интересными вопросами.

«Часто ли руководство дома 2 обманывает гостей на ток-шоу? Всем выдают сценарий или некоторые не знают, чем закончится их присутствие на проекте?», - интересно фанатам «Дома-2».

Многие зрители уверены, что именно из-за сценария на ток-шоу Татьяна Владимировна Африкантова перестала так часто появляться в студии телепроекта, где сейчас даже начала довольно корректно высказывать свое мнение. Да и мама Алексея Купина напрочь отказалась участвовать в трагикомедии, которая разворачивается во время съемок.

Зрители «Дома-2» уверены, что руководство проекта обманывает гостей ток-шоу

Фанаты «Дома-2» заявляют, что в студии перестали появляться реальные люди, ведь их место занимают малоизвестные актеры или молодые ребята, которые хотят попасть на проект и пришли на кастинг.

«Закончилось реалити, теперь в эфирах на ток-шоу нам показывают хит-парад лжи и обмана!», - отмечают телезрители реалити.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:23
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