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Ольгу Бузову раскритиковали за фото в «детском платье»

Знаменитая телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова удивила поклонников новым стилем: наставница телестройки опубликовала в Instagram фото, на котором изображена в розовом кружевном платье, больше походившем на детский сарафан.

Ольгу Бузову раскритиковали за фото в «детском платье»

Фанаты теледивы обратили внимание, что загадочный взгляд Ольги, смотрящей в камеру, и образ женщины-вамп совершенно не сочетаются с нарядом девушки. Многие Интернет-пользователи отметили, что артистка одевается очень безвкусно, вульгарно и не по своему возрасту.

«Вроде 32 года, а стиль платьев в последнее время, как у 18-летней девочки. Не идут вам эти платья», «Вульгарщина», «Старушка все под 13-летнюю девчушку косит. Смешно», «Стала противная до тошноты», «Все безвкусно», «В таком платьишке ходят маленькие детишки в селах и деревнях, а ты зачем на себя напялила?» — критикуют Бузову в Сети.


Тем не менее, преданные фанаты подчеркнули, что Бузова замечательно выглядит в любом наряде. Они тут же заступились за теледиву.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21
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