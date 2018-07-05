Ольгу Бузову раскритиковали за фото в «детском платье»

«Вроде 32 года, а стиль платьев в последнее время, как у 18-летней девочки. Не идут вам эти платья», «Вульгарщина», «Старушка все под 13-летнюю девчушку косит. Смешно», «Стала противная до тошноты», «Все безвкусно», «В таком платьишке ходят маленькие детишки в селах и деревнях, а ты зачем на себя напялила?» — критикуют Бузову в Сети.

Фанаты теледивы обратили внимание, что загадочный взгляд Ольги, смотрящей в камеру, и образ женщины-вамп совершенно не сочетаются с нарядом девушки. Многие Интернет-пользователи отметили, что артистка одевается очень безвкусно, вульгарно и не по своему возрасту.Тем не менее, преданные фанаты подчеркнули, что Бузова замечательно выглядит в любом наряде. Они тут же заступились за теледиву.