Радимов оценил шансы сборной России по футболу в матче с Хорватией 50/50

Радимов назвал сборную Хорватии "шикарной", когда в центре поля за свою национальную команду будет играть 32-летний Лука Модрич (полузащитник мадридского "Реала"). На стадии группового отбора и в игре 1/8 финала хорваты выглядели прекрасно, доказав, что команда - одна из сильнейших на турнире. В игре балканских футболистов не наблюдалось сбоев, констатирует факт Радимов.Впрочем, шансы победить Хорватию 50/50. Матч будет очень тяжелым для обеих сторон, однако российская футбольная дружина способна пройти данную стадию, оказавшись в 1/2 финала.