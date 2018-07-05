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Радимов оценил шансы сборной России по футболу в матче с Хорватией 50/50

Экс-полузащитник сборной России по футболу Владислав Радимов оценил 50/50 шансы российской команды в матче против Хорватии. Встреча пройдет в рамках 1/4 финала ЧМ-2018. Слова футболиста приводит портал «Спорт уик-энд».

Радимов оценил шансы сборной России по футболу в матче с Хорватией 50/50


Радимов назвал сборную Хорватии "шикарной", когда в центре поля за свою национальную команду будет играть 32-летний Лука Модрич (полузащитник мадридского "Реала"). На стадии группового отбора и в игре 1/8 финала хорваты выглядели прекрасно, доказав, что команда - одна из сильнейших на турнире. В игре балканских футболистов не наблюдалось сбоев, констатирует факт Радимов.

Впрочем, шансы победить Хорватию 50/50. Матч будет очень тяжелым для обеих сторон, однако российская футбольная дружина способна пройти данную стадию, оказавшись в 1/2 финала.
 
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Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:45
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