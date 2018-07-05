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Экс-участница «Дома-2» Лиза Триандафилиди заявила, что пока не отсудит дочь у бывшего мужа, рожать не будет

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Триандафилиди заявила, что намерена подать на бывшего мужа в суд.

Ни для кого не является секретом, что в свои 30 лет обворожительная красавица уже успела не только побывать замужем, но и родить ребенка, развестись и отыскать новую любовь в стенах прославленной телестройки «Дома-2».

Экс-участница «Дома-2» Лиза Триандафилиди заявила, что пока не отсудит дочь у бывшего мужа, рожать не будет


Несмотря на то, что несколько месяцев назад Елизавета вместе с Алексеем Чайчицем ушли за ворота, роман парочки по-прежнему продолжает только набирать обороты. Отметим, что многие недоброжелатели даже ставили ставки: как долго молодые люди пробудут вместе за Периметром?

По словам Триандафилиди, не так давно она познакомилась с родителями своей второй половинки. Именно это событие и повлекло за собой ряд слухов. Кто-то решил, что Алексей и Елизавета скоро сыграют свадьбу, а некоторые и вовсе предположили, что блондинка беременна.

Несмотря на то, что с первого взгляда может показаться, что у пары все хорошо, все не так, как хотелось бы возлюбленным. Дело в том, что счастье Лизы и Алексея омрачает скандал девушки с бывшим супругом, который напрочь запретил девушке видеться со своей маленькой дочерью.

Экс-участница «Дома-2» Лиза Триандафилиди заявила, что пока не отсудит дочь у бывшего мужа, рожать не будет

Елизавета рассказала журналистам, что из-за запретов своего экс-мужа уже давно не виделась и даже не говорила с 9-летней Владой. Сейчас звезда планирует подавать в суд, ведь уверена, что только так сможет заполучить свою наследницу.

«Я не беременна, и рожать в ближайшее время не собираюсь. По крайней мере, пока не решится вопрос с моей дочерью, я об этом думать не хочу», - заявляет экс-участница прославленного телепроекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:22
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