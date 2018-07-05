Экс-участница «Дома-2» Лиза Триандафилиди заявила, что пока не отсудит дочь у бывшего мужа, рожать не будет

«Я не беременна, и рожать в ближайшее время не собираюсь. По крайней мере, пока не решится вопрос с моей дочерью, я об этом думать не хочу», - заявляет экс-участница прославленного телепроекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди.

Ни для кого не является секретом, что в свои 30 лет обворожительная красавица уже успела не только побывать замужем, но и родить ребенка, развестись и отыскать новую любовь в стенах прославленной телестройки «Дома-2».Несмотря на то, что несколько месяцев назад Елизавета вместе с Алексеем Чайчицем ушли за ворота, роман парочки по-прежнему продолжает только набирать обороты. Отметим, что многие недоброжелатели даже ставили ставки: как долго молодые люди пробудут вместе за Периметром?По словам Триандафилиди, не так давно она познакомилась с родителями своей второй половинки. Именно это событие и повлекло за собой ряд слухов. Кто-то решил, что Алексей и Елизавета скоро сыграют свадьбу, а некоторые и вовсе предположили, что блондинка беременна.Несмотря на то, что с первого взгляда может показаться, что у пары все хорошо, все не так, как хотелось бы возлюбленным. Дело в том, что счастье Лизы и Алексея омрачает скандал девушки с бывшим супругом, который напрочь запретил девушке видеться со своей маленькой дочерью.Елизавета рассказала журналистам, что из-за запретов своего экс-мужа уже давно не виделась и даже не говорила с 9-летней Владой. Сейчас звезда планирует подавать в суд, ведь уверена, что только так сможет заполучить свою наследницу.