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Ученые: Самые хитрые охотники - удавы

Американские ученые колледжа Дикинсона провели эксперимент с удавами, назвав данных змей самыми хитрыми охотниками, которые крепко хватают и удушают жертву, пока кровь не перестает течь по венам.

Ученые: Самые хитрые охотники - удавы


В 2012 году биологи провели исследование, предоставив голодному удаву для пропитания мертвую мышь, которую предварительно подогрели до 38 градусов и вживили внутрь датчики, имитирующие пульс. Оказалось, удав стягивал свои кольца до тех пор, пока пульс жертвы не пропадал. Ученые считают, что во время охоты и удушения змея ориентируется исключительно на сердцебиение жертвы.

Через 3 года биологи уточнили, что пресмыкающиеся отслеживают давление крови в сосудах, пытаясь полностью остановить кровоток попавшей в кольца добычи. Таким образом кислород не поступал в кровь, сердце работало чаще и животное умирало от сердечного приступа. В итоге даже при отсутствии острых когтей и клыков удавам удается обезвредить жертву без труда.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:15
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