Ученые: Самые хитрые охотники - удавы

В 2012 году биологи провели исследование, предоставив голодному удаву для пропитания мертвую мышь, которую предварительно подогрели до 38 градусов и вживили внутрь датчики, имитирующие пульс. Оказалось, удав стягивал свои кольца до тех пор, пока пульс жертвы не пропадал. Ученые считают, что во время охоты и удушения змея ориентируется исключительно на сердцебиение жертвы.Через 3 года биологи уточнили, что пресмыкающиеся отслеживают давление крови в сосудах, пытаясь полностью остановить кровоток попавшей в кольца добычи. Таким образом кислород не поступал в кровь, сердце работало чаще и животное умирало от сердечного приступа. В итоге даже при отсутствии острых когтей и клыков удавам удается обезвредить жертву без труда.