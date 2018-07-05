Александра Черно снова устроила истерику на лобном месте

Ни для кого из преданных поклонников скандально-известного телепроекта «Дом-2» не является секретом то, что Александра Черно в последнее время довольно странно и в некоторой степени даже неуравновешенно себя ведет. Брюнетка стала очень требовательной к своему молодому человеку, который по ее мнению, решил оставить все на произвол судьбы.Нужно отметить, что зрители уже давно начали замечать, что Александре очень тяжело управлять своими отношениями, ведь она по факту попросту не знает и не умеет этого делать.И вот несколько часов назад в Сети появился анонс будущего выпуска, которым уже завтра смогут насладиться телезрители «Дома-2». На кадрах видеозаписи видно, что Черно в очередной раз срывается не только на своего возлюбленного Иосифа Оганесяна, но и на телеведущую проекта Ольгу Бузову.Прямо во время лобного места Александра устроила яростную истерику после того, как в очередной раз ее молодой человек заговорил о том, что хочет отправиться на отдых один.Стоит подчеркнуть, что поклонники «Дома-2» сейчас практически в один голос говорят о том, что последние эфиры телепроекта вовсе не красят эпатажную брюнетку.Несмотря на то, что Александра и сама хорошо это понимает, особенно то, что выглядит просто отвратительно в некоторых ситуациях, участница продолжает совершать одну и ту же ошибку.На сегодняшний день Черно вовсю заявляет, что в будущем будет стараться держать свои эмоции под контролем, держать рот на замке в некоторых моментах и всегда прислушиваться к своему будущему супругу.