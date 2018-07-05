Во время полной анестезии человек частично сохраняет сознание
Финские ученые установили, что полная анестезия похожа на глубокий сон, когда сознание человека не отключается и способно реагировать на внешние раздражители. При этом сами пациенты не осознают этого, их тело остается неподвижным, а разбудить их можно только прикосновением или слишком сильными звуками.
Когда появились первые анестетики, в научном сообществе сразу возникли споры о том, является ли состояние, в которое они погружают, сном или это явление иного толка. Мнение ученых разделилось, некоторые считали, что анестетики погружают человека в глубокий сон, другие говорили об остановке биологических часов у людей, принявших анестетические препараты.
По словам специалиста финского Университета Турку Антти Ревонсу, мозг, погруженный в состояние анестетического сна, способен «видеть» сновидения и принимать сигналы из внешнего мира.
Это доказали результаты эксперимента. Ученые набрали группу добровольцев, состоявшую из полсотни студентов. Им предложили принять большие дозы дексмедетомидина и пропофола. После погружения в сон их подключили к электроэнцефалографу и начали прокручивать реплики на финском языке.
На электроэнцефалограмме стали появляться волны, характерные для состояния глубокого сна. Мозг студентов распознавал реплики, хотя их тело все время оставалось неподвижным.
Когда появились первые анестетики, в научном сообществе сразу возникли споры о том, является ли состояние, в которое они погружают, сном или это явление иного толка. Мнение ученых разделилось, некоторые считали, что анестетики погружают человека в глубокий сон, другие говорили об остановке биологических часов у людей, принявших анестетические препараты.
По словам специалиста финского Университета Турку Антти Ревонсу, мозг, погруженный в состояние анестетического сна, способен «видеть» сновидения и принимать сигналы из внешнего мира.
Это доказали результаты эксперимента. Ученые набрали группу добровольцев, состоявшую из полсотни студентов. Им предложили принять большие дозы дексмедетомидина и пропофола. После погружения в сон их подключили к электроэнцефалографу и начали прокручивать реплики на финском языке.
На электроэнцефалограмме стали появляться волны, характерные для состояния глубокого сна. Мозг студентов распознавал реплики, хотя их тело все время оставалось неподвижным.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 13:00