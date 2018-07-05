Во время полной анестезии человек частично сохраняет сознание

Когда появились первые анестетики, в научном сообществе сразу возникли споры о том, является ли состояние, в которое они погружают, сном или это явление иного толка. Мнение ученых разделилось, некоторые считали, что анестетики погружают человека в глубокий сон, другие говорили об остановке биологических часов у людей, принявших анестетические препараты.По словам специалиста финского Университета Турку Антти Ревонсу, мозг, погруженный в состояние анестетического сна, способен «видеть» сновидения и принимать сигналы из внешнего мира.Это доказали результаты эксперимента. Ученые набрали группу добровольцев, состоявшую из полсотни студентов. Им предложили принять большие дозы дексмедетомидина и пропофола. После погружения в сон их подключили к электроэнцефалографу и начали прокручивать реплики на финском языке.На электроэнцефалограмме стали появляться волны, характерные для состояния глубокого сна. Мозг студентов распознавал реплики, хотя их тело все время оставалось неподвижным.