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Во время полной анестезии человек частично сохраняет сознание

Финские ученые установили, что полная анестезия похожа на глубокий сон, когда сознание человека не отключается и способно реагировать на внешние раздражители. При этом сами пациенты не осознают этого, их тело остается неподвижным, а разбудить их можно только прикосновением или слишком сильными звуками.

Когда появились первые анестетики, в научном сообществе сразу возникли споры о том, является ли состояние, в которое они погружают, сном или это явление иного толка. Мнение ученых разделилось, некоторые считали, что анестетики погружают человека в глубокий сон, другие говорили об остановке биологических часов у людей, принявших анестетические препараты.

Во время полной анестезии человек частично сохраняет сознание


По словам специалиста финского Университета Турку Антти Ревонсу, мозг, погруженный в состояние анестетического сна, способен «видеть» сновидения и принимать сигналы из внешнего мира.

Это доказали результаты эксперимента. Ученые набрали группу добровольцев, состоявшую из полсотни студентов. Им предложили принять большие дозы дексмедетомидина и пропофола. После погружения в сон их подключили к электроэнцефалографу и начали прокручивать реплики на финском языке.

На электроэнцефалограмме стали появляться волны, характерные для состояния глубокого сна. Мозг студентов распознавал реплики, хотя их тело все время оставалось неподвижным.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 13:00
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