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Маша Кохно простила Андрею Штриху его измену

Как известно поклонникам реалити-шоу «Дом-2», Андрей Денисов покинул телестройку ради Марии Кохно.

Маша Кохно простила Андрею Штриху его измену

В течение некоторого времени он находился на родине, однако недавно вернулся, и с тех пор молодые люди вместе. Андрей и Маша счастливы, об этом они ежедневно докладывают поклонникам в соцсетях, но девушке не дает покоя один нюанс – она не может простить Денисову измену.

При этом главная проблема не в том, что у Маши не получается простить парня, а в том, что измен пока не было. Кохно боится, что Андрей предаст ее, и из-за этого экс-участница решила расстроиться заранее, по всей видимости, чтобы потом не было так обидно.

Тем временем ее избранник озадачен странностями второй половинки, но ничего не поделаешь, приходится терпеть, поддерживать и успокаивать, объясняя, что влюблен и верен.

И накануне бывшая участница порадовала поклонников хорошей новостью. Мария простила измену Андрею. Благодаря своей матери она осознала, что от судьбы не уйти. Также при помощи родительницы Маша поняла, что нет смысла бояться того, что не произошло, и чего избежать не получится.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:33
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