Телезрители «Дома-2» уверены, что шоу «Бузова против Бородиной» обречено на провал

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 4 Июл 2018 в 7:11 PDT

Стоит напомнить, что на днях стало известно о том, что на прославленной телестройке совсем скоро стартует очередное новое шоу, ведущими которого окажутся Ксения Бородина и Ольга Бузова.Так как на некоторое время из эфиров пропадет телешоу «Остров любви», его и заменит шоу «Бузова против Бородиной». Оказывается, что администрация проекта уверены в том, что именно это телешоу зрителям будет куда интересней лицезреть.По замыслу руководства, Бузова и Бородина каждую неделю будут выставлять кого-то из участников «Дома-2» на уход. Вдобавок Ксения и Ольга будут отстаивать того или иного домовца и приводить аргументы, с помощью которых они смогут уберечь участника или пару от вылета.Поддерживать Бородину и Бузову будут и другие телеведущие «Дома-2», а если быть точнее Влад Кадони и Ольга Орлова, которым, в результате, придется занимать одну из сторон. Только вот телезрители проекта «Дом-2» убеждены, что новое телешоу «Бузова против Бородиной» обречено стать очередным провальным проектом руководства реалити-шоу.Стоит подчеркнуть, что в последнее время продюсеры телестройки довольно часто принялись запускать в рамках «Дома-2» новые программы, которыми они пытаются разбавить серые будни домовцев и привлечь больше зрителей.Именно поэтому поклонники проекта попросту уверены в том, что новое шоу «Бузова против Бородиной» продержится в эфире всего несколько недель, так как не будет приносить руководству никаких доходов.