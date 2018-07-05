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Телезрители «Дома-2» уверены, что шоу «Бузова против Бородиной» обречено на провал

Многочисленные зрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что новое телешоу под названием «Бузова против Бородиной» не будет иметь ожидаемого руководством успеха.

Стоит напомнить, что на днях стало известно о том, что на прославленной телестройке совсем скоро стартует очередное новое шоу, ведущими которого окажутся Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Телезрители «Дома-2» уверены, что шоу «Бузова против Бородиной» обречено на провал

Так как на некоторое время из эфиров пропадет телешоу «Остров любви», его и заменит шоу «Бузова против Бородиной». Оказывается, что администрация проекта уверены в том, что именно это телешоу зрителям будет куда интересней лицезреть.

По замыслу руководства, Бузова и Бородина каждую неделю будут выставлять кого-то из участников «Дома-2» на уход. Вдобавок Ксения и Ольга будут отстаивать того или иного домовца и приводить аргументы, с помощью которых они смогут уберечь участника или пару от вылета.

Поддерживать Бородину и Бузову будут и другие телеведущие «Дома-2», а если быть точнее Влад Кадони и Ольга Орлова, которым, в результате, придется занимать одну из сторон. Только вот телезрители проекта «Дом-2» убеждены, что новое телешоу «Бузова против Бородиной» обречено стать очередным провальным проектом руководства реалити-шоу.

Телезрители «Дома-2» уверены, что шоу «Бузова против Бородиной» обречено на провал

Стоит подчеркнуть, что в последнее время продюсеры телестройки довольно часто принялись запускать в рамках «Дома-2» новые программы, которыми они пытаются разбавить серые будни домовцев и привлечь больше зрителей.

Именно поэтому поклонники проекта попросту уверены в том, что новое шоу «Бузова против Бородиной» продержится в эфире всего несколько недель, так как не будет приносить руководству никаких доходов.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:18
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