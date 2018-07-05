Роман Гриценко оказался магистром экономических наук

Как выяснилось, звезда телестройки тратил все свободное время и силы на учебу. Роман похвастался, что теперь он - магистр экономических наук.По всей видимости, не до девушек было парню в то время, когда приходилось штудировать предметы экономического цикла, а в перерывах между эфирами «Дома-2» сдавать зачеты и экзамены, к тому же строить графики и писать магистерскую диссертацию, подшучивают зрители «Дома-2».По крайней мере, в отличие от других домовцев, Гриценко теперь имеет диплом, способный обеспечить профессией, стоящей выше ранга «участника». Тем более, окрыленный отзывами о его манере ведения шоу «Пламя любви» он теперь подумывает о намерении стать телеведущим.