АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.71 USD 63.23
Курс валют на 05.07.2018

Роман Гриценко оказался магистром экономических наук

Стало известно, почему участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко на протяжении всего этого времени, прикрываясь влюбленностью в Ольгу Бузову, не создает ни с кем отношений на проекте.

Роман Гриценко оказался магистром экономических наук

Как выяснилось, звезда телестройки тратил все свободное время и силы на учебу. Роман похвастался, что теперь он - магистр экономических наук.

По всей видимости, не до девушек было парню в то время, когда приходилось штудировать предметы экономического цикла, а в перерывах между эфирами «Дома-2» сдавать зачеты и экзамены, к тому же строить графики и писать магистерскую диссертацию, подшучивают зрители «Дома-2».

По крайней мере, в отличие от других домовцев, Гриценко теперь имеет диплом, способный обеспечить профессией, стоящей выше ранга «участника». Тем более, окрыленный отзывами о его манере ведения шоу «Пламя любви» он теперь подумывает о намерении стать телеведущим.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:58
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александра Черно снова устроила истерику на
Маша Кохно простила Андрею Штриху его измену
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за
Телезрители «Дома-2» уверены, что шоу «Бузова
Загоревшая Елена Захарова в платье «клумбы»
Швейцарские ученые определили дейсвующий способ
Роман Гриценко оказался магистром экономических
В новом черно-белом видео Ольги Бузовой певицу
Рима Педжиева едва не устроила драку на шоу в
Хейтеры посылают Дмитрия Тарасова и Анастасию
Сергей Кучеров предложил новенькой девушке
Эксперты определили категорию американцев
Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова слишком
Ради Ольги Бузовой Рома Гриценко отказался от
Зрители «Дома-2» уверены, что истерики Александры
В Сети появился тизер смартфона Huawei Nova 3
Аспирин может помочь избежать признаки
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут
Oukitel анонсировала смартфон OUKITEL K8 с
Эксперты: Падающая нефть развернула рынок в минус
Искусственный интеллект научился точно определять
Накануне смерти экс-участница «Дома-2» 20-летняя
Ученые: Древнее столкновение с галактикой в форме
«Нос, как две скважины»: Новые фотографии
Минфин сокращает закупки валюты впервые за пять
Аномальные места Коми завели в тупик ученых и
Ученые - 8 чашек кофе в день снижают риск
Джамала поделилась с поклонниками милым фото с
Поклонники увидели новый цвет волос Энн Хэтэуэй
Жители индийской деревни Уттар-Падеш были
Просмотреть все новости