Ученые нашли спопоб «воскрешения» вымершего вида белого носорога

Исследователями были заморожены семенники самцов после их смерти, все было сделано для возможности проведения искусственного оплодотворения в будущем. Только надо сказать, что такое оплодотворение сопровождается опасностями и особенностями, заключающимися в том, что самки – представители южного вида носорога, а оставшийся собранный биоматериал - от северных носорогов.Это уже не первые попытки реализовать возможность воссоздания популяции. Более ранее, исследователями проводились эксперименты по воссозданию вида методом спаривания, представляющего естественное поведение животных. Результаты ни к чему не привели. У ученых остается надежда, что попытка поместить зародыши в самок завершиться успехом, и методом ЭКО получится воссоздать утраченный вид.Немцы уточняют, что, к сожалению, успешно замороженные сперматозоиды, сохранили плохое качество, тем не менее, использовать их вполне возможно. Ученые из Германии надеются, не несмотря на все трудности «суррогатными мамами» будет выношено и успешно рождено потомство.