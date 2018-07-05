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Ученые нашли спопоб «воскрешения» вымершего вида белого носорога

Учеными из Германии принято решение серьезно заняться вопросами восстановления одного из практически несуществующего вида животных. Специалисты Института Лейбница, получили результат в ходе проведенной работы, ими был «восстановлен» из мертвых белый носорог. Остались всего две самки, представители данного редкого вида, находятся они в Кении. В природе самцов уже нет, вымерли они еще два года назад.

Исследователями были заморожены семенники самцов после их смерти, все было сделано для возможности проведения искусственного оплодотворения в будущем. Только надо сказать, что такое оплодотворение сопровождается опасностями и особенностями, заключающимися в том, что самки – представители южного вида носорога, а оставшийся собранный биоматериал - от северных носорогов.

Ученые нашли спопоб «воскрешения» вымершего вида белого носорога


Это уже не первые попытки реализовать возможность воссоздания популяции. Более ранее, исследователями проводились эксперименты по воссозданию вида методом спаривания, представляющего естественное поведение животных. Результаты ни к чему не привели. У ученых остается надежда, что попытка поместить зародыши в самок завершиться успехом, и методом ЭКО получится воссоздать утраченный вид.

Немцы уточняют, что, к сожалению, успешно замороженные сперматозоиды, сохранили плохое качество, тем не менее, использовать их вполне возможно. Ученые из Германии надеются, не несмотря на все трудности «суррогатными мамами» будет выношено и успешно рождено потомство.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:45
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