Рима Педжиева едва не устроила драку на шоу в городских квартирах

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 4 Июл 2018 в 4:23 PDT

Невзирая на то, что Рима живет в другой стране, девушка с удовольствием посещает любимый телепроект и участвует в обсуждении всех насущных проблем участников.Исходя из анонса очередного эфира, на ток-шоу поднялась тема похудения Александры Черно. Девушка не особо усердствует, а поэтому ее фигура далека от идеальной. Рима специально приехала, чтобы подбодрить Сашу и показать, что в лишнем весе нет ничего плохо.Однако не успела Педжиева появиться на площадке, как тут же получила нелестный комплимент от поклонницы. Озлобленная Рима двинулась к ней, дабы проучить за грязные высказывания, но ее вовремя остановили.К слову это произошло не в первый раз, и дело с легкостью могло дойти до потасовки.