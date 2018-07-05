Рима Педжиева едва не устроила драку на шоу в городских квартирах
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Рима Педжиева довольно часто появляется на ток-шоу в городских квартирах.
Невзирая на то, что Рима живет в другой стране, девушка с удовольствием посещает любимый телепроект и участвует в обсуждении всех насущных проблем участников.
Исходя из анонса очередного эфира, на ток-шоу поднялась тема похудения Александры Черно. Девушка не особо усердствует, а поэтому ее фигура далека от идеальной. Рима специально приехала, чтобы подбодрить Сашу и показать, что в лишнем весе нет ничего плохо.
Однако не успела Педжиева появиться на площадке, как тут же получила нелестный комплимент от поклонницы. Озлобленная Рима двинулась к ней, дабы проучить за грязные высказывания, но ее вовремя остановили.
К слову это произошло не в первый раз, и дело с легкостью могло дойти до потасовки.
Невзирая на то, что Рима живет в другой стране, девушка с удовольствием посещает любимый телепроект и участвует в обсуждении всех насущных проблем участников.
Исходя из анонса очередного эфира, на ток-шоу поднялась тема похудения Александры Черно. Девушка не особо усердствует, а поэтому ее фигура далека от идеальной. Рима специально приехала, чтобы подбодрить Сашу и показать, что в лишнем весе нет ничего плохо.
Однако не успела Педжиева появиться на площадке, как тут же получила нелестный комплимент от поклонницы. Озлобленная Рима двинулась к ней, дабы проучить за грязные высказывания, но ее вовремя остановили.
К слову это произошло не в первый раз, и дело с легкостью могло дойти до потасовки.