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Рима Педжиева едва не устроила драку на шоу в городских квартирах

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Рима Педжиева довольно часто появляется на ток-шоу в городских квартирах.

Рима Педжиева едва не устроила драку на шоу в городских квартирах

Невзирая на то, что Рима живет в другой стране, девушка с удовольствием посещает любимый телепроект и участвует в обсуждении всех насущных проблем участников.

Исходя из анонса очередного эфира, на ток-шоу поднялась тема похудения Александры Черно. Девушка не особо усердствует, а поэтому ее фигура далека от идеальной. Рима специально приехала, чтобы подбодрить Сашу и показать, что в лишнем весе нет ничего плохо.

Однако не успела Педжиева появиться на площадке, как тут же получила нелестный комплимент от поклонницы. Озлобленная Рима двинулась к ней, дабы проучить за грязные высказывания, но ее вовремя остановили.

К слову это произошло не в первый раз, и дело с легкостью могло дойти до потасовки.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:48
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