Сергей Кучеров предложил новенькой девушке заселиться в отдельную комнату

«Неожиданно, конечно! Я была уверена, что Кучер и Ефременкова не только сойдутся, но еще и сыграют свадьбу на проекте! Жаль..», «Ужас! Кучер, о чем ты думаешь?», «Какая она страшная! Юлька была лучше!», - пишут телезрители под видеороликом в Сети.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 4 Июл 2018 в 9:35 PDT

Несколько часов назад в Сети появился анонс будущего выпуска скандально-известного телепроекта «Дом-2», который шокировал многих телезрителей шоу.Дело в том, что огромнейшее количество поклонников телестройки были попросту уверены в том, что вернувшийся на проект Сергей Кучер не будет строить с кем-то отношения. Многие до сих пор хорошо помнят недавние отношения молодого человека с Юлией Ефременковой. Ведь парочка планировала пожениться.Да и сама Юлия, которая и поставила точку в отношениях с Сергеем, по-прежнему продолжает заявлять свои права на него. Именно это и подтолкнуло телезрителей «Дома-2» сделать свои выводы. Почти все были уверены, что возлюбленные еще помирятся.Только вот, судя по видеоролику, опубликованном не так давно, шансы на то, что Ефременкова и Кучеров воссоединятся - равны нулю. Из кадров анонса становится понятно, что у Сергея появилась другая девушка, которой молодой человек предложил заселиться в отдельные апартаменты.К слову, избранница Кучерова – Милана Безбородова, несмотря на то, что не так давно пришла на проект, оказалась совсем не против того, чтобы уединиться с малознакомым мужчиной в отдельной комнате.Новенькая участница даже заявила, что не боится соперничества с Юлии Ефременковой, которой явно теперь остается только кусать локти.