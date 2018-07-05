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Сергей Кучеров предложил новенькой девушке заселиться в отдельную комнату

Старенький-новенький участник прославленного реалити-шоу «Дом-2» Сергей Кучеров сделал неожиданное предложение одной из девушек находящихся в Периметре.

Несколько часов назад в Сети появился анонс будущего выпуска скандально-известного телепроекта «Дом-2», который шокировал многих телезрителей шоу.

Сергей Кучеров предложил новенькой девушке заселиться в отдельную комнату

Дело в том, что огромнейшее количество поклонников телестройки были попросту уверены в том, что вернувшийся на проект Сергей Кучер не будет строить с кем-то отношения. Многие до сих пор хорошо помнят недавние отношения молодого человека с Юлией Ефременковой. Ведь парочка планировала пожениться.

Да и сама Юлия, которая и поставила точку в отношениях с Сергеем, по-прежнему продолжает заявлять свои права на него. Именно это и подтолкнуло телезрителей «Дома-2» сделать свои выводы. Почти все были уверены, что возлюбленные еще помирятся.

Только вот, судя по видеоролику, опубликованном не так давно, шансы на то, что Ефременкова и Кучеров воссоединятся - равны нулю. Из кадров анонса становится понятно, что у Сергея появилась другая девушка, которой молодой человек предложил заселиться в отдельные апартаменты.

Сергей Кучеров предложил новенькой девушке заселиться в отдельную комнату

К слову, избранница Кучерова – Милана Безбородова, несмотря на то, что не так давно пришла на проект, оказалась совсем не против того, чтобы уединиться с малознакомым мужчиной в отдельной комнате.

Новенькая участница даже заявила, что не боится соперничества с Юлии Ефременковой, которой явно теперь остается только кусать локти.

«Неожиданно, конечно! Я была уверена, что Кучер и Ефременкова не только сойдутся, но еще и сыграют свадьбу на проекте! Жаль..», «Ужас! Кучер, о чем ты думаешь?», «Какая она страшная! Юлька была лучше!», - пишут телезрители под видеороликом в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:47
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