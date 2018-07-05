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Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву в проекте «Плохие шутки»

Недавно названый король российской эстрады Филипп Киркоров принимал участие в шоу «Плохие шутки», где ему пришлось заступиться за его бывшую жену Аллу Пугачёву. В качестве соперника артиста в новом проекте выступил Гарик Харламов.

Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву в проекте «Плохие шутки»


Смысл проекта «Плохие шутки» заключается в том, чтобы не рассмеяться, когда шутит соперник, тому что ему будет засчитано очко. Во время шоу Гарик Харламов озвучил несколько шуток, которые касаются Примадонны – бывшей супруги Киркорова. В свою очередь певец не дал в обиду Аллу Пугачёву, отшутившись строчкой из её же песен.

В частности, в шуточной форме Гарик Харламов спросил у Филиппа Киркорова, почему в подвал своего замка Алла Борисовна никогда не ходит. В ответ Киркоров пропел: «потому что там темно». К сожалению о результатах данного поединка не сообщается.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
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