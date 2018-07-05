Филипп Киркоров заступился за Аллу Пугачеву в проекте «Плохие шутки»

Смысл проекта «Плохие шутки» заключается в том, чтобы не рассмеяться, когда шутит соперник, тому что ему будет засчитано очко. Во время шоу Гарик Харламов озвучил несколько шуток, которые касаются Примадонны – бывшей супруги Киркорова. В свою очередь певец не дал в обиду Аллу Пугачёву, отшутившись строчкой из её же песен.В частности, в шуточной форме Гарик Харламов спросил у Филиппа Киркорова, почему в подвал своего замка Алла Борисовна никогда не ходит. В ответ Киркоров пропел: «потому что там темно». К сожалению о результатах данного поединка не сообщается.