Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова слишком перестаралась в погоне за идеальной внешностью

В Сети активно обсуждают новое шоу, главной героиней которого станет ведущая Ольга Бузова. В проекте «Замуж за Бузову» примут участие все самые завидные холостяки страны.Солнцев решил не остаться в стороне от обсуждений и отметил, что полностью поддерживает бывшую коллегу в таком решении. По его словам, Ольге давно пора прекратить общаться с мужчинами нетрадиционной ориентации.Молодой человек подчеркнул, что понимает стремление девушки дружить с такого рода парнями, мол, в их обществе она всегда купается в любви и комплиментах. Также Рустам добавил, что свободные мужчины, по возрасту подходящие певице, не соответствуют ей по социальному статусу.Солнцев уверен, что в связи с отсутствием любимого мужчины Ольга пытается бороться с естественным старением, регулярно прибегая к услугам косметологов, довольно сомнительной репутации, которые попросту изуродовали ее лицо.Рустам уверен, что сейчас Бузова выглядит старше его мамы, а ей 60 лет. Молодой человек считает, что Оле нужно остановиться в погоне за идеальной внешностью, иначе она рискует сойти с ума.Экс-участник телестройки вдобавок подметил, что Ольга начала частенько прибегать к алкоголю и это становится заметно.