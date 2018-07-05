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Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова слишком перестаралась в погоне за идеальной внешностью

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев раскритиковал ведущую проекта Ольгу Бузову. Молодой человек уверен, что звезда сильно перестаралась в погоне за идеальной внешностью.

Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова слишком перестаралась в погоне за идеальной внешностью

В Сети активно обсуждают новое шоу, главной героиней которого станет ведущая Ольга Бузова. В проекте «Замуж за Бузову» примут участие все самые завидные холостяки страны.

Солнцев решил не остаться в стороне от обсуждений и отметил, что полностью поддерживает бывшую коллегу в таком решении. По его словам, Ольге давно пора прекратить общаться с мужчинами нетрадиционной ориентации.

Молодой человек подчеркнул, что понимает стремление девушки дружить с такого рода парнями, мол, в их обществе она всегда купается в любви и комплиментах. Также Рустам добавил, что свободные мужчины, по возрасту подходящие певице, не соответствуют ей по социальному статусу.

Рустам Солнцев считает, что Ольга Бузова слишком перестаралась в погоне за идеальной внешностью

Солнцев уверен, что в связи с отсутствием любимого мужчины Ольга пытается бороться с естественным старением, регулярно прибегая к услугам косметологов, довольно сомнительной репутации, которые попросту изуродовали ее лицо.

Рустам уверен, что сейчас Бузова выглядит старше его мамы, а ей 60 лет. Молодой человек считает, что Оле нужно остановиться в погоне за идеальной внешностью, иначе она рискует сойти с ума.

Экс-участник телестройки вдобавок подметил, что Ольга начала частенько прибегать к алкоголю и это становится заметно.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:45
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