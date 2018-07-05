Хейтеры посылают Дмитрия Тарасова и Анастасию Костенко к ней домой

Позже антифанаты узнали, что футболист ведет переговоры с ФК «Ростов» и вспомнили, что его третья супруга как родом из Ростовской области – из города Сальска.Хейтеры с сарказмом отмечают, что Анастасия в свое время потратила много сил и времени на завоевание «столичного парня», а в итоге может оказаться там, откуда прибыла.Среди злопыхателей больше всего фанатов Ольги Бузовой, которым до сих пор обидно за своего кумира, которую бросил муж. Поэтому Тарасова с радостью посылают домой к Костенко, так как кроме тренера «Ростова» на данный момент им никто не заинтересовался.Напомним, что в августе чета Тарасовых должна стать родителями и сейчас Анастасия находится в ожидании своего первенца.