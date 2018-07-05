Ради Ольги Бузовой Рома Гриценко отказался от Ирины Пинчук

К слову, саму Ирину такое решение совершенно не удивило.Чуть более недели назад на «Дом-2» вернулись Сергей Кучеров и Ирина Пинчук. Мужчина решил попытать счастье и еще раз помириться со своей бывшей - Юлией Ефременковой, а вот Ирина пришла с целью - построить отношения с Ромой Гриценко, который ранее проявлял к ней симпатию.Изначально многие зрители были уверены, что молодые люди смогут быть вместе и парень забудет об Ольге Бузовой, однако этого не случилось. Роман изначально признался, что Пинчук ему очень симпатична, и ему не хотелось бы ее обидеть, вот только спустя несколько дней осознал, что Бузова ему гораздо ближе, и он хочет быть именно с ней.По словам Ирины, Гриценко увидел, что Ольга ревнует его и не захотел причинять боль другой девушке, а попросту отказался от отношений с Пинчук.Также участница телестройки рассказала, что Роман говорит ей, будто считает ее идеальной для жизни спутницей, однако сердцу не прикажешь, и Ольги Бузова не выходит у него из головы.Поклонники Ирины отметили, что это к лучшему, так как уверены, что Рома не надежный мужчина и совсем не подходит Пинчук.