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Ради Ольги Бузовой Рома Гриценко отказался от Ирины Пинчук

Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко отказался от дальнейших ухаживаний за недавно вернувшейся на поляну Ириной Пинчук ради телеведущей проекта Ольги Бузовой.

Ради Ольги Бузовой Рома Гриценко отказался от Ирины Пинчук

К слову, саму Ирину такое решение совершенно не удивило.

Чуть более недели назад на «Дом-2» вернулись Сергей Кучеров и Ирина Пинчук. Мужчина решил попытать счастье и еще раз помириться со своей бывшей - Юлией Ефременковой, а вот Ирина пришла с целью - построить отношения с Ромой Гриценко, который ранее проявлял к ней симпатию.

Изначально многие зрители были уверены, что молодые люди смогут быть вместе и парень забудет об Ольге Бузовой, однако этого не случилось. Роман изначально признался, что Пинчук ему очень симпатична, и ему не хотелось бы ее обидеть, вот только спустя несколько дней осознал, что Бузова ему гораздо ближе, и он хочет быть именно с ней.

По словам Ирины, Гриценко увидел, что Ольга ревнует его и не захотел причинять боль другой девушке, а попросту отказался от отношений с Пинчук.

Также участница телестройки рассказала, что Роман говорит ей, будто считает ее идеальной для жизни спутницей, однако сердцу не прикажешь, и Ольги Бузова не выходит у него из головы.

Поклонники Ирины отметили, что это к лучшему, так как уверены, что Рома не надежный мужчина и совсем не подходит Пинчук.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:44
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