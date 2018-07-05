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Фотографии превращаются в наброски с помощью камеры мгновенной печати

Свойства созданной инженером из Австралии камеры мгновенной печати превращают полученные снимки в образы, напоминающие по виду детский рисунок. Специальная нейросеть, находит в миллионах набросков похожих искомые объекты, благодаря сервису от Google - Quick, Draw!.

Проект запущен еще в 2016 году, но он уже объединил желающих многих стран своим функционалом, позволяющим нарисовать желающему любое изображение, причем так, как он видит те или иные предметы из окружающего его мира, будь то дома, люди, цветы, кошки и многое другое. Набор галереи Quick, Draw! содержит свыше 50 миллионов рисунков, разделенных на 345 категорий. Это весь состав изображений, которые специально обученная нейросеть смогла отсортировать, при этом сопоставляя все объектами с существующими реально. Использован данный механизм разработчиком Дэном Макнишиным, причем все происходит наоборот, сначала его нейросеть занимается изучением полученных фотоснимков, а потом находит из архива Quick, Draw! подходящие наброски.
Фотографии превращаются в наброски с помощью камеры мгновенной печати


Далее, мгновенная печать позволяет получить не привычный всем снимок, а подобие детского рисунка, причем на вдохновение ее наводит та же фотография. За основу системы Макниша взяты нейросетевые модели, они основаны на возможностях фреймворка TensorFlow, который разработан, а затем выпущен Google в 2017году. Инженер использовал в качестве камеры модуль Raspberry Pi Camera Module V2, одноплатную модель Raspberry Pi 3, а так же термопринтер, кнопку затвора и светодиод, разместив все комплектующие в корпус из простого картона.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:00
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