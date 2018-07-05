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Зрители «Дома-2» уверены, что истерики Александры Черно хорошо оплачиваются

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» нашли оправдание для истерик эпатажной участницы проекта Александры Черно.

Ни для кого из преданных поклонников прославленного телепроекта не является секретом то, что почти каждый эфир «Дома-2» проходит с криками, возмущениями и огромнейшим количеством претензий со стороны Саши. Не так давно к ним добавились еще и побеги из студии ток-шоу.

Зрители «Дома-2» уверены, что истерики Александры Черно хорошо оплачиваются

Нужно сказать, что Черно по-прежнему удается находить своему поведению оправдания. Брюнетка то и дело засоряет эфиры и принуждает телеведущих то ее успокаивать, то терпеть неуважение и хамство в свой адрес.

Александра умело ищет своему поведению оправдание, чем толкает поклонников «Дома-2» на мысли о том, что Черно неуравновешенная личность. И вот несколько часов назад зрители шоу отыскали оправдание для истерик брюнетки и даже не одно, а несколько.

«Как и многие другие «звезды» «Дома-2», Саша страдает ранней деменцией и амнезией, моментально забывая цепь происходящего и даже собственные высказывания. И как не забыть, если словесный поток льется параллельно с истерикой и криками..», - пишут телезрители проекта.


Зрители «Дома-2» уверены, что истерики Александры Черно хорошо оплачиваются

Многие поклонники «Дома-2» уверены, что привыкнуть к тому, что ты «медийная личность» очень нелегко, особенно в случае Александры, которая на данный момент еще и участвует в проекте «перезагрузка».

«Эти истерики приносят Черно эфирное время, премии и, конечно же, надбавки, так почему бы и не дать себе волю, раз все позволено, еще и оплачивается?..», - заявляют фанаты реалити-шоу.

Подчеркнем, что зрители попросту уверены в том, что истерики Александры Черно не пресекаются не просто так и даже подогреваются в некоторой степени телеведущими для того, чтобы привлечь к экранам телевизоров куда больше людей.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:43
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