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Супруга умершего Олега Яковлева требует признать певца невменяемым

Александра Куцевол – супруга умершего солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева требует признать певца невменяемым. Это позволит женщине получить наследство, аннулируя оставленное Олегом Яковлевым завещание.

Супруга умершего Олега Яковлева требует признать певца невменяемым


Певец Олег Яковлев после смерти оставил завещание, в котором указаны его родственники и однокурсники. При этом в завещании певца не была упомянута Александра Куцевол, которая прожила с ним несколько лет.

Изначально женщина требовала признать её наследницей всего состояния певца. Как доказательство своих прав, она предоставила документ, подтверждающий бракосочетание с Олегом Яковлевым. Однако, указанное в документе учреждение, расположенное в Сербии, не имеет никаких записей, которые бы подтвердили слова Александры Куцевол.

Теперь женщина требует, чтобы суд признал Олега Яковлева невменяемым. По её словам, на момент завещания певец находился не в себе под воздействием лекарственных средств, прописанных в связи с болезнью.

В свою очередь юристы отмечают, что даже в случае признания певца невменяемым, Александра Куцевол не сможет получить его наследство, потому что официально в браке с Олегом Яковлевым она не состояла.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:45
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