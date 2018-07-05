Супруга умершего Олега Яковлева требует признать певца невменяемым

Певец Олег Яковлев после смерти оставил завещание, в котором указаны его родственники и однокурсники. При этом в завещании певца не была упомянута Александра Куцевол, которая прожила с ним несколько лет.Изначально женщина требовала признать её наследницей всего состояния певца. Как доказательство своих прав, она предоставила документ, подтверждающий бракосочетание с Олегом Яковлевым. Однако, указанное в документе учреждение, расположенное в Сербии, не имеет никаких записей, которые бы подтвердили слова Александры Куцевол.Теперь женщина требует, чтобы суд признал Олега Яковлева невменяемым. По её словам, на момент завещания певец находился не в себе под воздействием лекарственных средств, прописанных в связи с болезнью.В свою очередь юристы отмечают, что даже в случае признания певца невменяемым, Александра Куцевол не сможет получить его наследство, потому что официально в браке с Олегом Яковлевым она не состояла.