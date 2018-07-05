Накануне смерти экс-участница «Дома-2» 20-летняя Полина Лобанова рассказала фанатам о страшном сне

Как стало известно, накануне своей кончины экс-звезда прославленного реалити-шоу опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм в сториз публикацию, на которой она сообщила фанатам об ужасном сновидении.Стоит отметить, что о смерти 20-летней Полины Лобановой стала известно несколько часов назад. Такую страшную новость сообщила родная сестра красавицы – Василиса.Девушка выложила в своем личном микроблоге несколько снимков своей родственницы, под которыми сообщила пользователям Сети, что Полины больше нет среди живых.Новость о внезапной смерти 20-летней Лобановой подтвердили и бывшие участники «Дома-2» Дмитрий Талыбов, с которым Полина, находясь на проекте, пыталась создать пару, а также Сергей Захарьяшь.На сегодняшний день сообщается, что брюнетка, незадолго до своей кончины, сообщила своим поклонникам о страшном сне. Полина рассказала, что весь день спит и, что в одном из своих сновидений она убегает по джунглям от аборигенов. Во сне Лобанова забирается на дерево, чтобы скрыться от погони.По словам девушки, в своем сновидении она сидела на одной ветке с гепардом, который почему-то ее не съел. Именно в этот момент Полина и испытала «дикий страх» и «желание спастись».Сейчас по Сети активно начало распространяться видео, на котором Лобанова с подругой решают куда им пойти дальше – в ночной клуб или в кинотеатр. В итоге победу одержала Полина, после чего девушки отправляются «тусоваться». Спустя несколько часов Лобанову нашли мертвой в чужой квартире в ванной комнате.На данный момент точная причина смерти 20-летней девушки неизвестна. Как бы то ни было, но в Интернете ходят слухи, что Полина Лобанова скончалась от передозировки наркотиками.