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Накануне смерти экс-участница «Дома-2» 20-летняя Полина Лобанова рассказала фанатам о страшном сне

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» Полина Лобанова незадолго до смерти рассказала поклонникам о своем сне, в котором она испытывала « дикий страх» и «желание спастись».

Как стало известно, накануне своей кончины экс-звезда прославленного реалити-шоу опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм в сториз публикацию, на которой она сообщила фанатам об ужасном сновидении.

Накануне смерти экс-участница «Дома-2» 20-летняя Полина Лобанова рассказала фанатам о страшном сне

Стоит отметить, что о смерти 20-летней Полины Лобановой стала известно несколько часов назад. Такую страшную новость сообщила родная сестра красавицы – Василиса.

Девушка выложила в своем личном микроблоге несколько снимков своей родственницы, под которыми сообщила пользователям Сети, что Полины больше нет среди живых.

Новость о внезапной смерти 20-летней Лобановой подтвердили и бывшие участники «Дома-2» Дмитрий Талыбов, с которым Полина, находясь на проекте, пыталась создать пару, а также Сергей Захарьяшь.

На сегодняшний день сообщается, что брюнетка, незадолго до своей кончины, сообщила своим поклонникам о страшном сне. Полина рассказала, что весь день спит и, что в одном из своих сновидений она убегает по джунглям от аборигенов. Во сне Лобанова забирается на дерево, чтобы скрыться от погони.

Накануне смерти экс-участница «Дома-2» 20-летняя Полина Лобанова рассказала фанатам о страшном сне


По словам девушки, в своем сновидении она сидела на одной ветке с гепардом, который почему-то ее не съел. Именно в этот момент Полина и испытала «дикий страх» и «желание спастись».

Сейчас по Сети активно начало распространяться видео, на котором Лобанова с подругой решают куда им пойти дальше – в ночной клуб или в кинотеатр. В итоге победу одержала Полина, после чего девушки отправляются «тусоваться». Спустя несколько часов Лобанову нашли мертвой в чужой квартире в ванной комнате.

На данный момент точная причина смерти 20-летней девушки неизвестна. Как бы то ни было, но в Интернете ходят слухи, что Полина Лобанова скончалась от передозировки наркотиками.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:30
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