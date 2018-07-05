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«Нос, как две скважины»: Новые фотографии Виктории Бони разочаровали фолловеров

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня поделилась в социальной сети Инстаграм свежими фотографиями, на которых она запечатлена с минимальным количеством макияжа.

Ни для кого из преданных поклонников прославленного телепроекта не является секретом то, что Виктория, еще будучи полноправной участницей шоу, начала позиционировать себя, как сторонницу всего натурального.

«Нос, как две скважины»: Новые фотографии Виктории Бони разочаровали фолловеров

Как бы то ни было, но последние снимки вызвали у пользователей Сети довольно противоречивую реакцию.

В результате фолловеры принялось один за другим жестко критиковать Боню, заявляя, что 38-летняя красавица уже давно не привлекает своим внешним видом общественность.

Напомним, что этой осенью Виктория Боня отпразднует свое 39-е день рождение. Несмотря на такой не совсем юный возраст, знаменитость по-прежнему продолжает ошеломлять поклонников своим молодым личиком.

На днях Вика выложила в Сеть несколько новых публикаций, мимо которых попросту не смогли пройти недоброжелатели красавицы. На одном из снимков бывшая участница «Дома-2» запечатлена под летним зонтом.

На Виктории надето платье черного цвета с белым гороховым принтом. Виктория поправляет свои длинные кудри и при этом демонстрирует фанатам свой новый маникюр. Лукавый взгляд звезды не остался незамеченным.

«Нос, как две скважины»: Новые фотографии Виктории Бони разочаровали фолловеров

«Виктория, ты такая красотка! Очень хорошо выглядишь!!! Твоей молодости остается только завидовать!», «Этот цвет волос Вам к лицу! Красавица!», «Самая любимая участница «Дома-2», - принялись выписывать своей любимице ее верные фанаты.

Несмотря на большое количество приятных комментариев, многие недоброжелатели Виктории не смогли остаться в стороне и промолчать.

«Фото явно не очень удачное! Нос – как две скважины!!!», «А я почему-то сразу вспомнила видеозапись, на которой Боня рассказывала о том, что за натуральную красоту! Повеселила, конечно же!», - иронизируют хейтеры.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:11
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