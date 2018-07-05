Новые требования ФСБ к маркировке лекарств вызовут рост цен

Спецслужба России убеждена, что отсутствие криптомаркировки позволяет продавать на рынке нелегальные медицинские препараты. Производители фармацевтических товаров согласились с необходимостью маркировки по системе Data Matrix, что в настоящий момент проходит и на рынках ЕС. Однако теперь предлагается ко всем российским маркировкам добавлять криптологический "хвост", который необходимо закупать в ЦРПТ, принадлежащего олигарху Алишеру Усманову, "Ростеху" и бизнесмену Александру Галицкому.Фармацевтические заводы сетуют, что дополнительная защита ранее не обсуждалась, поэтому ПО и прочее оборудование под нее не настроено.