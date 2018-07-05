Новые требования ФСБ к маркировке лекарств вызовут рост цен
Производители лекарственных препаратов предупреждают о возможном росте цен, когда обязательная криптологическая маркировка спровоцирует увеличение затрат на изготовление медицинской продукции. Впрочем, в ФСБ убеждены в необходимости новой маркировки лекарств, пишет портал РБК.
Спецслужба России убеждена, что отсутствие криптомаркировки позволяет продавать на рынке нелегальные медицинские препараты. Производители фармацевтических товаров согласились с необходимостью маркировки по системе Data Matrix, что в настоящий момент проходит и на рынках ЕС. Однако теперь предлагается ко всем российским маркировкам добавлять криптологический "хвост", который необходимо закупать в ЦРПТ, принадлежащего олигарху Алишеру Усманову, "Ростеху" и бизнесмену Александру Галицкому.
Фармацевтические заводы сетуют, что дополнительная защита ранее не обсуждалась, поэтому ПО и прочее оборудование под нее не настроено.