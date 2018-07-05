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Курс валют на 05.07.2018

Эксперты: Падающая нефть развернула рынок в минус

Индексы Мосбиржи сократились на несколько процентов из-за падения цен на нефть до $77 за баррель. В результате падает курс отечественной валюты - сейчас он торгуется на уровне в 63,5 рубля за доллар.

Во вторник снизились показатели индексов Мосбиржи. Показали снижение и валютные торги; и теперь эксперты говорят о перспективе "валютных шоков". Показателем этого стало и уменьшение валютных интервенций для поддержания курса рубля. Это стало результатом падения цен на углеводороды.

Эксперты: Падающая нефть развернула рынок в минус


Лидерами снижения без новостей стали акции X-5 Retail (-4,2%), а пара рублю-доллар ушла на уровень почти в 63,5 рубля за доллар, с тенденцией снижения до уровня в 68 рублей за "зеленый". По мнению специалистов рынка, при такой перспективе курса отечественной валюты - доля нерезидентов сократится с нынешних 35% до 25%.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 08:36
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