Эксперты: Падающая нефть развернула рынок в минус

Во вторник снизились показатели индексов Мосбиржи. Показали снижение и валютные торги; и теперь эксперты говорят о перспективе "валютных шоков". Показателем этого стало и уменьшение валютных интервенций для поддержания курса рубля. Это стало результатом падения цен на углеводороды.Лидерами снижения без новостей стали акции X-5 Retail (-4,2%), а пара рублю-доллар ушла на уровень почти в 63,5 рубля за доллар, с тенденцией снижения до уровня в 68 рублей за "зеленый". По мнению специалистов рынка, при такой перспективе курса отечественной валюты - доля нерезидентов сократится с нынешних 35% до 25%.