Экс-участница «Дом-2» рассказала, что Ольгу Бузову с мужем развела «постыдная болезнь»

Так недавно откровениями поделилась экс-участница телестройки «Дом-2» Юлия Исаева, а вернее раскрылась ее переписка в Сети, где шла речь о разводе «тарабузиков».Девушка заверяет, что Ольга и Дмитрий развелись, потому что ведущая реалити-шоу заразила его чем-то, и в итоге Тарасов лишил Бузову материальных благ, но позволил ей сделать из себя жертву.По словам Исаевой, Бузова всегда вела разгульный образ жизни и о верности в семье «тарабузиков» речь не шла.Сложно судить о правдивости подобных утверждений, так как Юлия Исаева сама далеко не образец благопристойности. Поклонники Бузовой поспешили напомнить Юле о ее работе в эскорт-услугах, что подразумевает под собой древнейшую профессию.Дмитрий Тарасов при этом успешно женился в третий раз и ждет ребенка, которого ему же скоро подарит Анастасия Костенко.