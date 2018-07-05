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Экс-участница «Дом-2» рассказала, что Ольгу Бузову с мужем развела «постыдная болезнь»

Несмотря на то, что развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова произошел почти два года назад, это событие до сих пор не дает покоя некоторым людям.

Так недавно откровениями поделилась экс-участница телестройки «Дом-2» Юлия Исаева, а вернее раскрылась ее переписка в Сети, где шла речь о разводе «тарабузиков».

Экс-участница «Дом-2» рассказала, что Ольгу Бузову с мужем развела «постыдная болезнь»

Девушка заверяет, что Ольга и Дмитрий развелись, потому что ведущая реалити-шоу заразила его чем-то, и в итоге Тарасов лишил Бузову материальных благ, но позволил ей сделать из себя жертву.

По словам Исаевой, Бузова всегда вела разгульный образ жизни и о верности в семье «тарабузиков» речь не шла.

Экс-участница «Дом-2» рассказала, что Ольгу Бузову с мужем развела «постыдная болезнь»

Сложно судить о правдивости подобных утверждений, так как Юлия Исаева сама далеко не образец благопристойности. Поклонники Бузовой поспешили напомнить Юле о ее работе в эскорт-услугах, что подразумевает под собой древнейшую профессию.

Дмитрий Тарасов при этом успешно женился в третий раз и ждет ребенка, которого ему же скоро подарит Анастасия Костенко.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:13
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