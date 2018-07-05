Алла Пугачева не придёт к Александру Домогарову на день рождения

Александр Домогаров планирует отметить юбилейный день рождения с размахом, поэтому пригласил звёзд Театра Российской армии, где актёр проработал 11 сезонов. Именно здесь Александр Домогаров начинал свой творческий путь.Всех приглашённых юбиляр обзванивал и приглашал на торжество лично. В числе гостей были звёзды шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачёву и Филиппа Киркорова. Однако Примадонна и король российской эстрады к Домогарову на день рождения не придут.По словам актёра, Алла Пугачёва отказала ему мягко и мило, отмечая, что на лето она уехала с семьёй отдыхать. Также ответил и Киркоров, который сейчас находится за границей, где артист отметил день рождение своего сына.