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Алла Пугачева не придёт к Александру Домогарову на день рождения

Известный актёр Александр Домогаров в этом году отмечает 55-летний юбилей. На свой день рождения 12 июля актёр пригласил многочисленных гостей, в том числе и Аллу Пугачёву, однако Примадонна ответила отказом.

Алла Пугачева не придёт к Александру Домогарову на день рождения


Александр Домогаров планирует отметить юбилейный день рождения с размахом, поэтому пригласил звёзд Театра Российской армии, где актёр проработал 11 сезонов. Именно здесь Александр Домогаров начинал свой творческий путь.

Всех приглашённых юбиляр обзванивал и приглашал на торжество лично. В числе гостей были звёзды шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачёву и Филиппа Киркорова. Однако Примадонна и король российской эстрады к Домогарову на день рождения не придут.

По словам актёра, Алла Пугачёва отказала ему мягко и мило, отмечая, что на лето она уехала с семьёй отдыхать. Также ответил и Киркоров, который сейчас находится за границей, где артист отметил день рождение своего сына.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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