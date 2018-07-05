Минфин сокращает закупки валюты впервые за пять месяцев 2018 года

Из-за существенного падения поступлений в бюджет страны отчислений от продажи углеводородов, Минфин сократил покупку валюты на внешнем рынке. В текущем месяце выделено на эти цели не более 348 млрд рублей. Однако в целом за последние месяцы, чтобы приобрести пакет иностранных валют, было потрачено 756 млрд рублей.Этот процесс будет проходить в плановом порядке; и на эти цели в текущем году направят почти 3,0 трлн рублей, несмотря на экономические трудности. Нефтегазовая отрасль показала снижение добычи из-за исчерпания основных месторождений, устаревших методов добычи и недостаточного финансирования геологоразведки - считают специалисты отрасли.