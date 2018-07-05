АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.71 USD 63.23
Курс валют на 05.07.2018

Минфин сокращает закупки валюты впервые за пять месяцев 2018 года

Минфин продолжает скупать валюту на внешнем рынке в соотношении 45%(доллар); 45% (евро); 10% (фунт стерлингов). Однако в этом месяце наметилась тенденция сокращения покупок из-за падения добычи углеводородов и поступлений в бюджет от этого.

Из-за существенного падения поступлений в бюджет страны отчислений от продажи углеводородов, Минфин сократил покупку валюты на внешнем рынке. В текущем месяце выделено на эти цели не более 348 млрд рублей. Однако в целом за последние месяцы, чтобы приобрести пакет иностранных валют, было потрачено 756 млрд рублей.

Минфин сокращает закупки валюты впервые за пять месяцев 2018 года


Этот процесс будет проходить в плановом порядке; и на эти цели в текущем году направят почти 3,0 трлн рублей, несмотря на экономические трудности. Нефтегазовая отрасль показала снижение добычи из-за исчерпания основных месторождений, устаревших методов добычи и недостаточного финансирования геологоразведки - считают специалисты отрасли.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 08:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут
Oukitel анонсировала смартфон OUKITEL K8 с
Эксперты: Падающая нефть развернула рынок в минус
Искусственный интеллект научился точно определять
Накануне смерти экс-участница «Дома-2» 20-летняя
Ученые: Древнее столкновение с галактикой в форме
«Нос, как две скважины»: Новые фотографии
Минфин сокращает закупки валюты впервые за пять
Аномальные места Коми завели в тупик ученых и
Ученые - 8 чашек кофе в день снижают риск
Джамала поделилась с поклонниками милым фото с
Поклонники увидели новый цвет волос Энн Хэтэуэй
Жители индийской деревни Уттар-Падеш были
Экс-участница «Дом-2» рассказала, что Ольгу
Кирилл Терешин создает «ноги-базуки» и надеется
Николас Кейдж озвучит Человека-паука
Милли Макинтош в купальнике похвасталась медовым
В Боливии построят музей на дне священного озера
Oppo оформила патент на несколько сгибающихся
«Заряженный» кроссовер версии BMW X2 M35i занят
Новую версию Range Rover построят на алюминиевой
Кроссовер версии Mitsubsihi Eclipse Cross
Автобренд Tesla пренебрегает безопасностью
Volkswagen в конце августа представит свой
Роскачество после сообщений о недоливе бензина
Эксперты назвали главных «убийц» АКПП
Кайли Дженнер показала коллекцию обуви за 22 тыс
Ученые: 3 миллиона лет назад люди были
Мюнхенские чиновники хотят установить на вокзале
Эксперты показали предположительный дизайн
Просмотреть все новости