Жену Никиты Преснякова раскритиковали за перекачанные губы

Молодая жена Никиты Преснякова активно продвигает собственный бренд одежды, некоторые наряды Алёна Краснова пытается моделировать сама. Однако девушку часто критикуют поклонники за её своеобразный вкус.Недавно в сеть Алёна Краснова-Преснякова выложила новую фотографию, на которой подписчики уличили её в применении ботокса и силикона для увеличения губ. Однако сама Алёна в этом не признаётся.Фотографии со своей женой часто публикует Никита Пресняков. Внук Аллы Пугачёвой не устаёт признаваться Алёне в любви, он считает свою супругу самой красивой девушкой в мире.