Загоревшая Елена Захарова в платье «клумбы» удивила подписчиков

Сама Мария Захарова свой образ в шутку назвала «клумбой». В комментариях к данной фотографии подписчики отметили, что представительница МИД РФ отлично выглядит, а также подчеркнули её хорошее чувство стиля, благодаря которому она может подбирать стильные и актуальные наряды. За несколько минут данная фотография собрала много лестных комментариев и более тысячи лайков.Также Мария Захарова поздравила сборную команду России по футболу и их болельщиков с победой над испанской сборной. Также дипломат отметила, что она верит в то, что Россия сможет выйти в финал ЧМ-2018 и поборется с достойным соперником за первенство.