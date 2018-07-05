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Загоревшая Елена Захарова в платье «клумбы» удивила подписчиков

Мария Захарова – спикер МИД РФ удивила своих подписчиков в образе «цветочной клумбы». На своей странице в Instargam дипломат опубликовала фотографию, на которой она запечатлена загоревшая в платье с принтом в виде цветов разного цвета.

Загоревшая Елена Захарова в платье «клумбы» удивила подписчиков


Сама Мария Захарова свой образ в шутку назвала «клумбой». В комментариях к данной фотографии подписчики отметили, что представительница МИД РФ отлично выглядит, а также подчеркнули её хорошее чувство стиля, благодаря которому она может подбирать стильные и актуальные наряды. За несколько минут данная фотография собрала много лестных комментариев и более тысячи лайков.

Также Мария Захарова поздравила сборную команду России по футболу и их болельщиков с победой над испанской сборной. Также дипломат отметила, что она верит в то, что Россия сможет выйти в финал ЧМ-2018 и поборется с достойным соперником за первенство.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:15
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